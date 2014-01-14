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货币新闻 | 2014年 1月 14日 星期二 10:11 BJT

芝加哥期市场：美国大豆期货下跌，交易商获利了结

3月小麦期货 跌0.26%，报每蒲式耳5.72美元。

美国农业部周一表示，美国一周大豆出口检验数量为5,938.1万蒲式耳，高于4,500至5,000万蒲式耳的预估值。

美国农业部表示，民间出口商报告2013/14销售年向中国销售了12万吨美国高粱。

全球最大小麦进口国埃及证实，已从美国购买了5.5万吨软红冬麦，小麦价格因此受到支撑。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 于春红; 审校　张涛)
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