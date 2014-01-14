台湾债市：殖利率横盘整理，静待标债结果出炉

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
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路透台北1月14日 - 台湾五年公债103/2 发行前交易殖利率周二盘初震荡整理，交易员表示，虽然昨晚美债仍持续反映非农就业数据不如预期而走多，不过台债今、明两日都有标债变数需厘清，因此盘面观望气氛浓厚，殖利率仅狭幅整理。
交易商认为，昨晚美国指标10年公债殖利率 已跌近2.80%整数关卡，一般预料在景气仍将稳健复苏下，殖利率再跌机率不高，但往上空间也不大。台债在此局势下，更只能维持横向整理格局。
“就等标债了，但应该与预期差不多。”一票券商交易员说。
另一银行交易员则称，距离农春春节封关仅剩10个交易日，感觉交易商抱券过年的信心不足。因此殖利率大弹大跌的机率都不高，标债后交易气氛会更加冷清。
路透调查显示，台湾今日将标售的两年期公债103/1 得标利率将落在0.65-0.66%。
美国公债价格周一上扬，延续上周五的涨势，因在上周五公布的12月非农就业报告远逊交易商和分析师预期后，投资者对经济成长的乐观预期降温。
预估指标公债今日主要交投区间：
* 10年公债102/10 ：1.62-1.65%
* 五年公债103/02：1.11-1.13%
本地时间10:05时最新报价：
* 10年公债102/10：未成交
* 五年公债103/02发行前交易：1.1190%，弹0.40基点以下为最新相关报导链接：--美国经济：亚特兰大联储总裁洛克哈特谨慎支持进一步缩减QE --美国债市：公债收益率触及三周低位，因经济预期降温 --《热点透视》美国经济需要求职者，不只需要就业岗位 (完) (记者 董永年; 审校)
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俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)