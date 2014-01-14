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亚洲 | 2014年 1月 14日 星期二 10:16 BJT

台湾债市：殖利率横盘整理，静待标债结果出炉

路透台北1月14日 - 台湾五年公债103/2 发行前交易殖利率周二盘初震荡整理，交易员表示，虽然昨晚美债仍持续反映非农就业数据不如预期而走多，不过台债今、明两日都有标债变数需厘清，因此盘面观望气氛浓厚，殖利率仅狭幅整理。

交易商认为，昨晚美国指标10年公债殖利率 已跌近2.80%整数关卡，一般预料在景气仍将稳健复苏下，殖利率再跌机率不高，但往上空间也不大。台债在此局势下，更只能维持横向整理格局。

“就等标债了，但应该与预期差不多。”一票券商交易员说。

另一银行交易员则称，距离农春春节封关仅剩10个交易日，感觉交易商抱券过年的信心不足。因此殖利率大弹大跌的机率都不高，标债后交易气氛会更加冷清。

路透调查显示，台湾今日将标售的两年期公债103/1 得标利率将落在0.65-0.66%。

美国公债价格周一上扬，延续上周五的涨势，因在上周五公布的12月非农就业报告远逊交易商和分析师预期后，投资者对经济成长的乐观预期降温。

预估指标公债今日主要交投区间：

* 10年公债102/10 ：1.62-1.65%

* 五年公债103/02：1.11-1.13%

本地时间10:05时最新报价：

* 10年公债102/10：未成交

* 五年公债103/02发行前交易：1.1190%，弹0.40基点以下为最新相关报导链接：--美国经济：亚特兰大联储总裁洛克哈特谨慎支持进一步缩减QE --美国债市：公债收益率触及三周低位，因经济预期降温 --《热点透视》美国经济需要求职者，不只需要就业岗位 (完) (记者 董永年; 审校)
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