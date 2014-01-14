日本股市：日经指数挫跌至一个月低位，因日圆急升打压出口股

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
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他并称，“美国就业数据疲弱有季节性的原因，因此震憾没那么大，倒是日圆急升有点令人吃惊。”
日经指数 早盘中挫跌2.5%至15,520.06点，此前一度低见15,475.11，为12月18日以来最低位。日经指数跌破15,573.87点，此为其12月6日低位至12月30日高位的61.8%回档位。
东证股价指数 跌2%至1,272.17，33个类股指数全数下跌。
丰田汽车 跌2%，是成交量第三大个股。索尼 和本田汽车 分别跌3.1%和3.4%。(完)
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俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)