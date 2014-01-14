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亚洲 | 2014年 1月 14日 星期二 10:31 BJT

日本股市：日经指数挫跌至一个月低位，因日圆急升打压出口股

他并称，“美国就业数据疲弱有季节性的原因，因此震憾没那么大，倒是日圆急升有点令人吃惊。”

日经指数 早盘中挫跌2.5%至15,520.06点，此前一度低见15,475.11，为12月18日以来最低位。日经指数跌破15,573.87点，此为其12月6日低位至12月30日高位的61.8%回档位。

东证股价指数 跌2%至1,272.17，33个类股指数全数下跌。

丰田汽车 跌2%，是成交量第三大个股。索尼 和本田汽车 分别跌3.1%和3.4%。(完) 　　
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