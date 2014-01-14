《焦点》Charter出价373亿美元，欲收购美国第二大电视运营商TWC

欧洲汇市：英镑/欧元触及两周低位，因法国大选和欧洲央行消息提振欧元
路透伦敦4月25日 - 英镑兑欧元周二跌至两周低位，因在法国总统选举首轮投票过后，投资者释然，对欧洲的看法变得乐观，欧元重拾涨势。
麦格理分析师Amy Yong表示，她预计Charter将提高报价。
“协商才刚刚开始，”Yong说。“Charter只是发出信号，称他们不会付太高价钱。”
Charter执行长Rutledge对该公司是否会考虑提高报价不予置评，并称该公司严格控制提高报价。
他指出，这封信是必要的，因为过去六个月与董事会的协商没有进展。他承认，在排他的有线领域各公司不是直接竞争，很少有敌意收购行为。
Rutledge说，Charter的融资已经准备就绪，银行或“数日之内”签署承诺书。
Charter股价在盘后交易中涨1.3%，时代华纳有线股价涨1.8%至135美元。(完) (译文审校 田建华/张涛/石冠兰/杜明霞)
路透伦敦4月25日 - 英镑兑欧元周二跌至两周低位，因在法国总统选举首轮投票过后，投资者释然，对欧洲的看法变得乐观，欧元重拾涨势。
路透伦敦4月25日 - 欧洲股市周二受购并交易和业绩带动上涨，投资人焦点暂时由政治面回到基本面，泛欧STOXX 600指数创连升五日的佳绩。
交易商还表示，在12.9500兰特附近技术阻力位出现对兰特的抛盘，因投资人回补空头。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)