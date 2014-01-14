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货币新闻 | 2014年 1月 14日 星期二 11:09 BJT

《焦点》Charter出价373亿美元，欲收购美国第二大电视运营商TWC

麦格理分析师Amy Yong表示，她预计Charter将提高报价。

“协商才刚刚开始，”Yong说。“Charter只是发出信号，称他们不会付太高价钱。”

Charter执行长Rutledge对该公司是否会考虑提高报价不予置评，并称该公司严格控制提高报价。

他指出，这封信是必要的，因为过去六个月与董事会的协商没有进展。他承认，在排他的有线领域各公司不是直接竞争，很少有敌意收购行为。

Rutledge说，Charter的融资已经准备就绪，银行或“数日之内”签署承诺书。

Charter股价在盘后交易中涨1.3%，时代华纳有线股价涨1.8%至135美元。(完) (译文审校 田建华/张涛/石冠兰/杜明霞)
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