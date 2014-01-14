《焦点》Charter出价373亿美元，欲收购美国第二大电视运营商TWC

麦格理分析师Amy Yong表示，她预计Charter将提高报价。

“协商才刚刚开始，”Yong说。“Charter只是发出信号，称他们不会付太高价钱。”

Charter执行长Rutledge对该公司是否会考虑提高报价不予置评，并称该公司严格控制提高报价。

他指出，这封信是必要的，因为过去六个月与董事会的协商没有进展。他承认，在排他的有线领域各公司不是直接竞争，很少有敌意收购行为。