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亚洲 | 2014年 1月 14日 星期二 10:35 BJT

中国新债：国开行周五将增发至多60亿元固息债，剩余期限约三个月

路透上海1月14日 - 中国国家开发银行 周二公告称，将于周五(17日)招标增发2007年第五期固息金融债，该债剩余期限约三个月，增发总额不超过60亿元人民币。

刊登在中国债券信息网的公告显示，本次增发的2007年第五期债券 为七年期固息债，按年付息，票面利率3.82%，兑付日为2014年4月24日，此次首场招标量至多50亿元。

首场招标结束后，发行人有权以数量招标的方式向承销团成员追加发行不超过10亿元的当期债券。

具体发行条款如下：

2007年第五期增发债

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发行上限 至多60亿元(首场50亿元，可追加10亿元)

期限/计息方式 增发标的债七年期(剩余期限约三个月)/固息

招标时间 首场投标1月17日14:30-15:30(之后30分钟为追加投标时间)

招标方式 单一价格(荷兰式)招标

缴款日 1月23日

起息日 2007年4月24日

分销期 1月20日-1月23日

上市日 1月29日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

--------------------------------------------------------------(完)

参看详情，可点选(here) (发稿 边竞; 审校 曾祥进)
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