中国新债：国开行周五将增发至多60亿元固息债，剩余期限约三个月

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
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路透上海1月14日 - 中国国家开发银行 周二公告称，将于周五(17日)招标增发2007年第五期固息金融债，该债剩余期限约三个月，增发总额不超过60亿元人民币。
刊登在中国债券信息网的公告显示，本次增发的2007年第五期债券 为七年期固息债，按年付息，票面利率3.82%，兑付日为2014年4月24日，此次首场招标量至多50亿元。
首场招标结束后，发行人有权以数量招标的方式向承销团成员追加发行不超过10亿元的当期债券。
具体发行条款如下：
2007年第五期增发债
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发行上限 至多60亿元(首场50亿元，可追加10亿元)
期限/计息方式 增发标的债七年期(剩余期限约三个月)/固息
招标时间 首场投标1月17日14:30-15:30(之后30分钟为追加投标时间)
招标方式 单一价格(荷兰式)招标
缴款日 1月23日
起息日 2007年4月24日
分销期 1月20日-1月23日
上市日 1月29日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
--------------------------------------------------------------(完)
参看详情，可点选(here) (发稿 边竞; 审校 曾祥进)
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俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)