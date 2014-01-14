路透专访：日产预计Sentra车型增产有望推动在美市场份额增长--首席企划官

路透底特律1月13日 - 日产汽车 首席企划官Andy Palmer周一表示，随着市场对该公司Sentra车型被压抑的需求得到满足，该公司在美国汽车市场的增长有望超出整体增速，预计美国汽车市场2014年最多增长1%。

Andy Palmer满怀信心地表示，墨西哥新厂增加Sentra供应后，应该有助于该公司在美国市场的8%份额得到提升。不过他承认，无法保证在三年内达到10%的市场份额目标。

“我们的表现肯定会好于市场整体，”Palmer在底特律车展上接受路透社访问时表示，并预计今年美国整体市场销售为持平至增长1%。去年，美国汽车市场增长逾7%。

日产及其英菲尼迪(Infiniti)高端车型去年在美国合计售出125万辆，增长9.4%，创下该公司历史记录。法国汽车生产商雷诺汽车(Renault) 持有该公司43.4%的股权。