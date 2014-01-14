路透专访：日产预计Sentra车型增产有望推动在美市场份额增长--首席企划官

欧洲汇市：英镑/欧元触及两周低位，因法国大选和欧洲央行消息提振欧元
路透伦敦4月25日 - 英镑兑欧元周二跌至两周低位，因在法国总统选举首轮投票过后，投资者释然，对欧洲的看法变得乐观，欧元重拾涨势。
路透底特律1月13日 - 日产汽车 首席企划官Andy Palmer周一表示，随着市场对该公司Sentra车型被压抑的需求得到满足，该公司在美国汽车市场的增长有望超出整体增速，预计美国汽车市场2014年最多增长1%。
Andy Palmer满怀信心地表示，墨西哥新厂增加Sentra供应后，应该有助于该公司在美国市场的8%份额得到提升。不过他承认，无法保证在三年内达到10%的市场份额目标。
“我们的表现肯定会好于市场整体，”Palmer在底特律车展上接受路透社访问时表示，并预计今年美国整体市场销售为持平至增长1%。去年，美国汽车市场增长逾7%。
日产及其英菲尼迪(Infiniti)高端车型去年在美国合计售出125万辆，增长9.4%，创下该公司历史记录。法国汽车生产商雷诺汽车(Renault) 持有该公司43.4%的股权。
虽然在美国销售强劲，日产在去年下半年也面临了若干挫折，召回了超过100万辆汽车并大幅下调年度获利预估，因为其在俄罗斯和中国等关键市场的销售放缓。(完) (编译 朱晓军；审校 田建华)
路透伦敦4月25日 - 英镑兑欧元周二跌至两周低位，因在法国总统选举首轮投票过后，投资者释然，对欧洲的看法变得乐观，欧元重拾涨势。
路透伦敦4月25日 - 欧洲股市周二受购并交易和业绩带动上涨，投资人焦点暂时由政治面回到基本面，泛欧STOXX 600指数创连升五日的佳绩。
交易商还表示，在12.9500兰特附近技术阻力位出现对兰特的抛盘，因投资人回补空头。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)