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亚洲 | 2014年 1月 14日 星期二 11:00 BJT

《汇市简讯》代理账户卖盘打压美元兑泰铢

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* 美元兑泰铢受到代理账户卖盘打压，尽管美元兑日圆外其他亚币走高

* 美元兑泰铢远汇亦全线下跌，多头出仓

* 卖盘据称来自本地以及境内美国账户

* 美元兑泰铢目前为止交投在32.92-33.01区间，最新报32.90-32.95。(完) (编译 隋芬; 审校 艾茂林)
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