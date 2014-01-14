更新版 1-中国债市：六个月国库现金定存利率续处高位，长钱获机构青睐

* 六个月国库现金定存中标利率6.02%，继续处于较高水平

* 该期存款跨越年中关键时点，受到一些机构的青睐

* 中长期流动性预期偏谨慎，相应期限资金更受欢迎

* 部分机构参与热情较高，推高了中标利率 (新增交易员评论和更多背景)

路透北京1月14日 - 中国财政部周二招标的六个月期国库现金定期存款中标利率继续处于较高水平。市场人士表示，该期存款跨越年中关键时点，受到一些机构的青睐；同时，中长期流动性预期偏谨慎，故相应期限资金也更受欢迎，部分机构参与热情较高，推高了中标利率。

公告显示，财政部与央行今日进行的500亿元人民币六个月期国库现金管理商业银行定期存款招标，中标利率为6.02%。最近一次同期限定存招标是在2013年7月11日，中标利率5.01%。

“这个利率跟线下差不多，甚至还要高一点，跟资产配的话，利差比较窄；大家补充存款的压力不大，投这个更多的是资金头寸的需求，对长钱，尤其是跨春节的长钱是需要的，”上海一银行交易员称。

华东地区一银行交易员亦表示，考虑到需要上缴法定存款准备金的话，6.02%的中标利率并不低，较同期票据等资产收益率亦相差无多。

按19%左右的存准率推算，六个月国库现金定存的成本在7.1%左右。而据交易员提供的数据显示，同期线下同业存款利率在6.7%-6.8%之间，而票据资产的收益率则在6.8%-7%。

今日进行的国库现金定存为今年第一期，起息日为2014年1月14日，到期日为2014年7月15日。

今年财政部进行的国库现金定存招标具体情况如下: 期数 金额 期限 起息日 到期日 利率

(亿元) ------------------------------------------------------- 一期 500 六个月 1月14日 7月15日 6.02% -------------------------------------------------------

500