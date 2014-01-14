台湾货币市场：银行负数扩大，周转金偏低令短期拆借需求浮现

* 整体银行负数扩大

* 小银行出现周转金需求

* 短票成交利率高位略走滑

记者 高洁如

路透台北1月14日 - 台湾银行间短率周二仍在低位不变。各银行领了现钞之后，为免期底积数过大，尽量压低每日的周转金水位，令隔日开门常出现周转金不足的情况，且月中的资金需求浮现，上午短期拆借的成交相对活络，惟供给充足，利率仍在低位游走。

银行资调人士表示，全体银行上日留下本提存期最大的单日负数，达逾700亿台币。在本周银行大额向台银领回新钞之后，库存现金已显现在银行的存款准备之中。小型商银若是存款的基础较小，又想藉压低周转金以避免积数过于累积，常出现隔日一早周转金不足的情况。

〞早上有一些小的外商、本地出来借，有一些需求。〞一位大型银行资金调度人士表示。

另外一家本地小型银行交易员则表示，虽然央行近期的隔夜游资收得不少，但若银行是经过代理银行、再由代理行给央行，则这笔隔夜拆借的款项将在翌日的中午时分才会回流，这无法支应隔日上午的周转需求。

〞所以保险一点的话，我会看隔天央存单到期的情况，以免当天留的(积数)太少。〞前述小型银行交易员表示。央行的存单一般在到期日盘初即可入帐。

此外，交易人士也提醒，本周还有国库券、两期公债的标售以及后续的发行紧缩因素，值得注意。

周二将交割250亿台币的182天期国库券；周二和周三则将标售两年期和五年期公债，金额各350亿台币和400亿台币，将在本周五(17日)和下周一(20日)发行。

本地时间11:47：

**台币兑美元 暂升8.7分报30.025。

**台股 走跌0.24%，报8,545.47点；成交量 暂为547.75亿台币。

**银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.385%，上日在0.387%。今日区间在0.295-0.388%，上日在0.295-0.400%；一周拆款利率在0.385-0.420%，上日则在0.380-0.430%。

**短票成交高位略下滑**

短票市场方面，交易人士指出，为使准备数字不过大累积，银行多积极的买票以配置资金，这令短票成交高位利率走滑。他们并预估今年短票利率仍可处于低位，不致因为农历年关的紧缩因素而弹升。

30天以内的短票利率主要成交在0.59-0.62%，上日大致在0.59-0.63%。

台湾央行今日存单到期4,210.5亿台币，存单发行金额待稍晚公布。

本周存单到期总额为1兆7,054.7亿台币，存单到期情况分别为：周三1,724亿台币、周四3,969亿台币以及周五947亿台币。

拆款中心 资料显示，修正后，周二超额准备为负713亿台币，累计超额准备为负1,534亿，加计前期1%的超额准备为负577亿台币。

**债券RP利率**

债券市场附买回(RP)资金分配不均，因投信遭赎回进一步扩大，证券与票券商普遍面临到期不续以及提前解约状况，不过资金丰沛的银行与寿险顺势承接，令RP利率持稳在既有水准。

一证券商交易员表示，今日有几家投信提解，不过找钱难度不高。由于农历春节前有多档公债及公司债要交割，预料资金会一路紧到封关前，但还不至于令利率走高。

另一大型票券商交易员则称，虽然投信走钱，不过寿险也有来找券，相抵后的资金缺口则以拆款因应。虽然接下来一周资金会略为偏紧，但预料到27日当周就会舒缓，因证券商只交易到周一，届时欲停泊在货币市场的资金就会转向票券商。

台湾财政部预计于17日发行两年期公债350亿台币、20日发行五年公债400亿台币、29日发行20年公债300亿台币。

证券商10天期公债的附买回利率主要成交区间0.56-0.57%；农历年前公司债RP利率主要交投在0.66-0.67%，跨农历年公司债RP利率主要成交区间在0.66-0.68%，亦与上日相同。