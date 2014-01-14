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亚洲 | 2014年 1月 14日 星期二 11:14 BJT

韩国汇市：韩元早盘小幅走低，因海外投资者买入美元且外资流出韩股

外资在周二早盘卖超韩股，削弱了韩元。

不过美元涨幅看来受限，因美元在亚洲时段全面走软；在12月就业数据逊于预期后，市场对美国联邦储备理事会(美联储/FED)缩减购债的步伐产生了怀疑。

“早盘没有什么特别重要的消息，”一家外汇交易商称，“有部分境外投资者推动的美元买盘，稍后得到出口商韩元需求的响应。”

另一家交易商称，美元/韩元大部分时间在相对狭窄的1,057-1,061区间波动，没有太大变化。

0220GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,059.4 1,056.7

日圆/韩元 10.2349/97 10.2553

韩国公债期货 * 105.66 105.67

韩国综合股价指数(KOSPI) 1,942.75 1,948.92

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* 为三年期公债近月期约报价。(完)

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