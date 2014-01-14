韩国汇市：韩元早盘小幅走低，因海外投资者买入美元且外资流出韩股

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
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外资在周二早盘卖超韩股，削弱了韩元。
不过美元涨幅看来受限，因美元在亚洲时段全面走软；在12月就业数据逊于预期后，市场对美国联邦储备理事会(美联储/FED)缩减购债的步伐产生了怀疑。
“早盘没有什么特别重要的消息，”一家外汇交易商称，“有部分境外投资者推动的美元买盘，稍后得到出口商韩元需求的响应。”
另一家交易商称，美元/韩元大部分时间在相对狭窄的1,057-1,061区间波动，没有太大变化。
0220GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,059.4 1,056.7
日圆/韩元 10.2349/97 10.2553
韩国公债期货 * 105.66 105.67
韩国综合股价指数(KOSPI) 1,942.75 1,948.92
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* 为三年期公债近月期约报价。(完)
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俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)