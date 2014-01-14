台湾债市：RP利率持稳，投信遭赎回情形扩大

路透台北1月14日 - 台湾债券市场附买回(RP)周二资金分配不均，因投信遭赎回进一步扩大，证券与票券商普遍面临到期不续以及提前解约状况，不过资金丰沛的银行与寿险顺势承接，令RP利率持稳在既有水准。

一证券商交易员表示，今日有几家投信提解，不过找钱难度不高。由于农历春节前有多档公债及公司债要交割，预料资金会一路紧到封关前，但还不至于令利率走高。

另一大型票券商交易员则称，虽然投信走钱，不过寿险也有来找券，相抵后的资金缺口则以拆款因应。虽然接下来一周资金会略为偏紧，但预料到27日当周就会舒缓，因证券商只交易到周一，届时欲停泊在货币市场的资金就会转向票券商。

台湾财政部预计于17日发行两年期公债350亿台币、20日发行五年公债400亿台币、29日发行20年公债300亿台币。

证券商10天期公债的附买回利率主要成交区间0.56-0.57%；农历年前公司债RP利率主要交投在0.66-0.67%，跨农历年公司债RP利率主要成交区间在0.66-0.68%，亦与上日相同。