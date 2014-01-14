台湾债市：RP利率持稳，投信遭赎回情形扩大

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
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路透台北1月14日 - 台湾债券市场附买回(RP)周二资金分配不均，因投信遭赎回进一步扩大，证券与票券商普遍面临到期不续以及提前解约状况，不过资金丰沛的银行与寿险顺势承接，令RP利率持稳在既有水准。
一证券商交易员表示，今日有几家投信提解，不过找钱难度不高。由于农历春节前有多档公债及公司债要交割，预料资金会一路紧到封关前，但还不至于令利率走高。
另一大型票券商交易员则称，虽然投信走钱，不过寿险也有来找券，相抵后的资金缺口则以拆款因应。虽然接下来一周资金会略为偏紧，但预料到27日当周就会舒缓，因证券商只交易到周一，届时欲停泊在货币市场的资金就会转向票券商。
台湾财政部预计于17日发行两年期公债350亿台币、20日发行五年公债400亿台币、29日发行20年公债300亿台币。
证券商10天期公债的附买回利率主要成交区间0.56-0.57%；农历年前公司债RP利率主要交投在0.66-0.67%，跨农历年公司债RP利率主要成交区间在0.66-0.68%，亦与上日相同。
主要大型票券商短天期公债附买回利率成交区间在0.45-0.52%，约一至两周天期公司债RP利率交投主要在0.50-0.57%，同于上日区间。(完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)
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俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)