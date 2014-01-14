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亚洲 | 2014年 1月 14日 星期二 11:36 BJT

《中国公开市场回购未到期一览表》--1月14日

1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览:

    累计未到期余额: 0

    到期日      操作期限(天)    中标利率(%)    到期量(亿元)
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    暂无
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    2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览:

    累计未到期余额: 0

     到期日     操作期限(天)  中标利率(%)   到期量(亿元)
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    暂无
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    注：1.央行公开市场2013年操作灵活多变。年初以逆回购发端，随后停逆转正，并在5
月重启央票发行。6月“钱荒”后，7月末重启逆回购，期间并伴随数次三年央票的到期续发
。10月起，主力工具逆回购操作再次生变，包含七天和14天的一周双次、仅保留七天的一周
单次，以及零操作均有出现。
    另外，除例行的正/逆回购，以及央票(续)发行外，央行去年亦新创设短期流动性调节
工具(SLO)和常备借贷便利(SLF)，根据需要，不定期向市场注入流动性。
    
    2.正回购到期表明资金投放，逆回购到期则表明资金回笼。(完)

 (整理 李宏薇; 审校 康熙泽)
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