《WASIK专栏》去年表现滞后的类股或许是今年的赢家

**能源股料会飙升**

去年能源板块是另一个表现黯淡的行业，截至1月10日的一年回报率仅是温和的10%，相比之下表现最好的科技板块回报率达到56%。不过全球范围内对能源需求的改善，预示着油气开采商的前景看好。

Vanguard Energy ETF 持有主要能源类开采商和服务商的股票，比如艾克森美孚 、雪佛龙 、Schlumberger NV 。该支基金的年度管理费是0.14%，去年的回报率是26%。、

**公用事业股料仍处于守势**

在牛市时候，电力、天然气和供水厂商几乎得不到投资者的青睐。只有投资者从当时最热的板块中撤出来，或面临广泛的不确定性时，此类高派息的公司才会变得有吸引力。

既然牛市必定会在某个时段消退，那么买个可依靠的东西总不是错的。公用事业股就符合这个标准。尽管这些公司去年牢牢垫底，但如果市场遇到麻烦的话，它们可能会反弹。

可以考虑ETF产品，比如iShares U.S. Utilities ，该基金持有Duke Energy Corp 、Dominion Resources 、Exelon Corp 等蓝筹股。其去年的回报接近15%，年管理费率0.46%。

选择一个不那么亮丽的美国行业并寄望它反弹，你会感到不安么？一个明智的选择是通过投资于广泛持仓全球股票的基金，比如iShares MSCI ACWI Index ETF ，将你的投资组合分散于每个行业。那提到的这个基金为例，它持有苹果 、雀巢 、通用电气 等全球最大型公司的股票。去年该基金的回报率是22%，年度管理费是0.34%。(完)