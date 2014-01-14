《香港已公布新股发行上市日程表》--1月14日

路透香港1月14日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2014年以来已在香港交易所上市公司一览 表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) ---------------------------------------------------------------------------------------------- *介绍上市 丽珠医药 不适用 不适用 不适用 1/16 国信证券(香港) 1/13-16 MAGNUM ENT 0.84 0.84-1.26 1-1.5 1/23 英高 介绍上市 飞尚无烟煤 不适用 不适用 不适用 1/22 富瑞和野村 12/31-1/7 米格国际 1.6 3.65* 2.28* 1/15 建银国际 12/31-1/8 中生联合 2.038 4.08* 2* 1/15 交银国际 2014年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 ------------------------------------------------------------------------------------- 1/13 中华包装 0.51 1.02 升59% 东英 1/9 福建诺奇 2.13 3.2 持平 建银国际 注: 1. *代表新增或已更新内容。 2. ^由于公司以介绍形式上市,故首日变幅以当天开盘价计算。(完) 浏览其他香港新股新闻，请点选 (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)