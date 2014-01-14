台湾汇市：台币随主要亚币收低，盘势于农历年前料陷胶着

* 台币随区域货币收跌 * 非农数据后市场遭遇解读难题 * 明日实质交易区料在29.970-30.070 路透台北1月14日 - 台币兑美元 周二收低4.7分。外资美元买盘重新浮现，令 台币今日随同区域货币偏弱整理，然而方向并不明显，加以农历年前出口商的台币需求持续 ，将提供台币支撑，交易员认为月底前盘势陷入胶着的机会不小。 汇银人士指出，美国12月非农数据意外疲弱，但市场解读分歧，对后续数据表现持观望 态度，亦对美国联邦储备理事会(FED)是否于1月底持续缩减QE(量化宽松)规模存有疑问，让 市场在汇市交投中带有谨慎，短线倾向且战且走。 “今年初美元强势的看法未能延续，动能不够...现在整个弱掉了。”一外资银行交易 员说。 市场人士指出，出口商在台币交易在30元弱方时仍显现较为积极的卖汇兴趣，台币即使 短线持续缓贬，亦需测试此前30.100的集中压力区；30元强方则吸引外资及进口商的买汇兴 趣，使得汇价就在以30元为中心上下波动。 交易员指出，今日现汇市场成交量下滑，NDF市场的流动性也不佳，都指出投资者有退 场观望的气氛，本周其余交易日将待国际消息面驱动交投。 今日台币实质交易区间主要在30.005-30.050，上日在30.002-30.080。 台湾股市 今日持续于平盘偏弱整理，对汇市影响不大。 海外无本金交割远期外汇(NDF)市场 走势同样显得犹豫，一个月期美元/台币换汇 点从折价重回价平附近，显示短线方向极不明显；一个月远汇报价 尾盘报30. 024/039，上日纽约盘收在29.990。 台湾股市 周二小幅收跌，美国股市周一收黑拖累台股大盘今日走势区间偏弱整 理；台湾证券交易所资料显示，外资及陆资在台股买超0.94亿台币，连续两天买超39.11亿 台币。 泰铢 周二触及近三周高点，因投资人回补空头部位；与此同时，新兴亚币多下 滑，因股市疲弱。 本周全球重要经济事件与数据包括： 周二：美国费城联邦储备银行总裁普洛瑟发表讲话、达拉斯联邦储备银行总裁费希尔就 美国经济作出展望、美国12月零售销售； 周三：芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯发表讲话、美国12月生产者物价指数、德国央行 -货币金融机构官方论坛(OMFIF)经济学家会议、欧元区贸易收支、德国2013年GDP； 周四：美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯发表论文、美国12月消费者物价指数、美 国一周初请失业金、日本央行总裁黑田东彦在分行经理季度会议发言、智利央行利率会议； 周五：美国12月工业生产、英国12月零售销售。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 盘 亿美元 报价 台北外汇经纪公司 30.159 30.112 29.960-30.159 30.120 6.78 7.94 元太外汇经纪公司 30.145 30.106 29.995-30.145 30.110 3.06 3.385 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.005/0.005 -0.045/-0.035 美元/台币六个月期 -0.130/-0.110 -0.185/-0.155 (完)