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亚洲 | 2014年 1月 14日 星期二 11:23 BJT

韩国股市：早盘因外资卖盘微跌，大盘股提供支撑

路透首尔1月14日 - 韩国股市周二早盘反转稍早涨势微跌，跟随全球市场走势，因外资沽出韩股，但日圆大涨令韩股跌幅受限。

0245 GMT，韩国综合股价指数 跌0.3%至1,942.57点，一度触及盘中高点1,961.73点。

“虽然日圆兑韩元上涨有助于风险人气，但市场缺乏风险因素来推动，而且全球市场普跌，”E-Trade Securities分析师Choi Kwang-hyeok称。

三星电子 和现代汽车 分别上扬1.3%和2%。

现代建设 和新韩金融集团 分别下挫4.1%和1.9%。(完)
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