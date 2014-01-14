韩国股市：早盘因外资卖盘微跌，大盘股提供支撑

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
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路透首尔1月14日 - 韩国股市周二早盘反转稍早涨势微跌，跟随全球市场走势，因外资沽出韩股，但日圆大涨令韩股跌幅受限。
0245 GMT，韩国综合股价指数 跌0.3%至1,942.57点，一度触及盘中高点1,961.73点。
“虽然日圆兑韩元上涨有助于风险人气，但市场缺乏风险因素来推动，而且全球市场普跌，”E-Trade Securities分析师Choi Kwang-hyeok称。
三星电子 和现代汽车 分别上扬1.3%和2%。
现代建设 和新韩金融集团 分别下挫4.1%和1.9%。(完)
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俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)