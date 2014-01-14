日本债市：公债价格大涨，10年券收益率跌至四周低位

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
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美债收益率续跌，促使日债交易员周二回补空仓。
市场人士表示，然许多国内中长期投资大户暂时没有追高。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 0.090% +0.0 0.090%
五年期公债 0.200% -1.0 0.210%
10年期公债 0.665% -3.0 0.695%
20年期公债 1.505% -2.5 1.530%
30年期公债 1.665% -2.5 1.690%
10年期公债期货 <0#JGB:> 144.15 +0.33 143.82
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
(完)
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俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)