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亚洲 | 2014年 1月 14日 星期二 11:32 BJT

日本债市：公债价格大涨，10年券收益率跌至四周低位

美债收益率续跌，促使日债交易员周二回补空仓。

市场人士表示，然许多国内中长期投资大户暂时没有追高。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.090% +0.0 0.090%

五年期公债 0.200% -1.0 0.210%

10年期公债 0.665% -3.0 0.695%

20年期公债 1.505% -2.5 1.530%

30年期公债 1.665% -2.5 1.690%

10年期公债期货 <0#JGB:> 144.15 +0.33 143.82

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

(完) 　　
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