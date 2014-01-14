《全球市场》日股挫跌2%，因日圆兑美元涨至四周高位

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
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隔夜市场美股下挫，投资者在财报季来临之际保持谨慎，因不断增多的负面业绩预报令人预测企业获利增长料迟滞，标准普尔500指数 跌1.3%。
根据汤森路透研究，当前财报季标普500指数成份股中每11家发表业绩预报的公司有将近10家调低财测。
美国银行业为本周的关注焦点，摩根大通 、美国银行 、花旗 和高盛 将公布季度财报。
大宗商品当中，现货金 跌0.2%报每盎司1,250.84美元，但距离周一创下的四周高点1,254.80不远。现货金在隔夜市场延续周五的涨势，周五由于美国就业数据令人失望，金价飞升1.6%。
美国原油期货 持稳于每桶91.85美元。此前在周一下滑1%，受累于西方大国和伊朗达成限制伊朗核计划协议的消息，以及利比亚和一关键北海油田恢复生产。(完)
(编译 白云/艾茂林/杜明霞/隋芬/郑茵 审校 王洋/李爽)
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俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)