《全球市场》日股挫跌2%，因日圆兑美元涨至四周高位

隔夜市场美股下挫，投资者在财报季来临之际保持谨慎，因不断增多的负面业绩预报令人预测企业获利增长料迟滞，标准普尔500指数 跌1.3%。

根据汤森路透研究，当前财报季标普500指数成份股中每11家发表业绩预报的公司有将近10家调低财测。

美国银行业为本周的关注焦点，摩根大通 、美国银行 、花旗 和高盛 将公布季度财报。

大宗商品当中，现货金 跌0.2%报每盎司1,250.84美元，但距离周一创下的四周高点1,254.80不远。现货金在隔夜市场延续周五的涨势，周五由于美国就业数据令人失望，金价飞升1.6%。

美国原油期货 持稳于每桶91.85美元。此前在周一下滑1%，受累于西方大国和伊朗达成限制伊朗核计划协议的消息，以及利比亚和一关键北海油田恢复生产。(完)