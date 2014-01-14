更新版 1-新债招标：中国农发行三期债利率短低长高，期限利差小凸显短端配置价值

* 农发行三期债中标利率短低长高

* 三年期最受捧，七年品种定位明显偏高

* 金融债三年以上期限利差小，凸显短端配置价值

* 七年品种投标倍数不低，显年初配置需求仍积极 (新增市场评论和更多细节)

路透上海1月14日 - 中国农业发展银行周二招标发行今年首批三期金融债，结果呈“短低长高”走势，三年固息品种最受追捧，定位也略低于预测均值，而期限较长的七年品种市场看法相对谨慎，中标利率明显偏高。

市场人士指出，当前金融债收益率曲线平坦化令三年以上中长期品种的期限利差较小，且低于历史均值，而利率市场化又令长债面对的不确定性更大，因此从配置角度看，期限更短的三年品种无疑更有价值。

不过他们并谈到，尽管七年债利率较高，但投标倍数仍不低，显示年初机构配债步伐仍较为积极，亦表明只要利率水平合适，长债还是有一定需求的。

“三年的在一级半也是最活跃的，现在是票面平价全返(手续费)，七年是比预期的高不少，一级半有人收，也是票面返手续费，但暂时还没看到成交，”华东一银行交易员称。

今日新债具体情况如下：

三年 五年 七年

-------------------------------------------

发行量(亿元) 50 50 50

中标利率 5.67% 5.78% 5.90%

预测均值 5.69% 5.76% 5.81%

投标倍数 5.33倍 3.90倍 3.01倍

银行间市场固定利率政策性金融债(进出口行/农发行)到期收益率曲线 显示，三、五和七年期品种最新收益率分别为5.7202%、5.8086%和5.8353%。

二级市场上，剩余期限6.78年的农发行固息债130427 最新报价对应收益率为5.92%/5.81%。

上周共有两期国债及三期国开行新债招标发行，总量仅为300亿元人民币，偏低的发行规模加之资金面宽松，招标结果均向好，特别是周三的一年期国债和周四的三年期国开债认购尤为踊跃。

今日新债的具体条款如下：

第1期 第2期 第3期

--------------------------------------------------------------------------

招标金额 至多50亿元 至多50亿元 至多50亿元

期限/计息方式 三年固息 五年固息 七年固息

招标方式 单一利率中标(荷兰式)

缴款日/起息日 1月17日 1月17日 1月20日

发行期 1月15日-1月17日 1月15日-1月17日 1月15日-1月20日

上市日 1月23日 1月23日 1月24日

基本承销额 无 无 无

承揽费 0.05% 0.10% 0.15%