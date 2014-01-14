台湾债市：五年券殖利率收高，标债在即气氛观望保守

* 五年券即将标售，观望气氛趋浓 * 两年券标售符合预期，银行取得近九成筹码 * 五年券103/2区间看1.11-1.13% 路透台北1月14日 - 台湾五年公债103/2 发行前交易殖利率周二收高。因亚洲交易时段的美 国10年公债殖利率 较昨晚小幅上扬，且103/2即将在明日进行标售，交易商态度偏向观望。 今日中午标售的两年券103/1结果则符合预期，银行业囊括了近九成筹码。交易商表示，这显示银行端资 金相当宽裕，使得两年券成为实质买盘补券的标的。 惟近日走势偏多的10年公债102/10，今日开盘不但没有随美债走多，盘中殖利率反而缓步走扬，终场几乎 以日高作收。 “多方好像没在带10年券，五年自然也受到影响。”一位证券商交易主管说。 另一票券商交易员则称，美国指标10年公债殖利率已跌近2.80%整数关卡，一般预料在景气仍将稳健复苏 下，殖利率再跌机率不高，市场因而反映此一审慎心态。 台湾央行今日中午标售103/1，得标利率为0.658%，市场预估为0.65-0.66%，此次得标利率较上次同年期 公债标售得标利率0.7160%走低5.8个基点。 交易员估明日五年券103/2发行前交易殖利率区间在1.11-1.13%，10年债102/10则看在1.63-1.65%。 美国公债价格周一上扬，延续上周五的涨势，因在上周五公布的12月非农就业报告远逊交易商和分析师预 期后，投资者对经济成长的乐观预期降温。 台湾央行将于周三标售103/2，发行金额预计400亿台币。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 103/02 +1.05 1.1255 1.1110-1.1270 118.50 10 102/10 +1.00 1.6425 1.6360-1.6455 10.5 本周的全球重要经济事件与数据有： 周二：美国费城联邦储备银行总裁普洛瑟发表讲话、达拉斯联邦储备银行总裁费希尔就美国经济作出展望 、美国12月零售销售、欧元区工业生产、巴西央行召开货币政策委员会会议； 周三：芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯发表讲话、美国12月生产者物价指数、德国央行-货币金融机构官 方论坛(OMFIF)经济学家会议、欧元区贸易收支、德国2013年GDP； 周四：美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯参加座谈会发表论文、美国12月消费者物价指数、美国一周 初请失业金人数、日本央行总裁黑田东彦在分行经理季度会议发言、智利央行举行利率会议、欧元区HICP； 周五：美国12月工业生产、英国12月零售销售。 30 102/9 没有成交 20 102/8 没有成交 15 102/1 没有成交 10 102/10 1.6425 5 102/11 1.0800 2 102/7 0.5800 (完) (记者 董永年；审校 黄凯)