中国货币市场：主要回购利率持稳，谨慎预期难改资金供给偏短

路透上海1月14日 - 中国银行间市场主要回购加权利率 周二持稳，但多数机构担忧月中缴税压力，总体预期偏谨慎，场内融出资金以七天及以下期限为主，跨年资金仍难寻。

“比上周略收紧了一点，但总体短的还可以，供需比较平衡。”上海一商业银行交易员称。

她并指出，今日有500亿元人民币现金定存支援，整体资金价格波动不大，但机构预期偏谨慎，除了担忧月中缴税的影响，还有春节将至，存款后续也会呈流出态势。“(大家觉得)应该会紧，所以也不敢放太多(回购)。”

财政部周二招标的六个月期国库现金定期存款中标利率继续处于较高水平。市场人士表示，该期存款跨越年中关键时点，受到一些机构的青睐；同时，中长期流动性预期偏谨慎，故相应期限资金也更受欢迎，部分机构参与热情较高，推高了中标利率。

此外，本周新债供给压力渐起，但该交易员认为，目前来看，新债供给对资金的影响不算太大，“还比较淡定，一般新债对资金起的是推波助澜的作用，一旦资金紧张的话，新债发的多，会加重紧张气氛。”

本周财政部、国开行和农发行均有发债计划，发行量累计超过500亿元。其中农发行周二早间招标的三年和五年固息金融债利率接近预期，但七年偏高。

因本周资金面总体仍属平稳，在流动性未发生实质性变化前，周二公开市场逆回购操作继续暂停，央行仍作壁上观。

北京时间11:34 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.7481 2.7328 +1.53

七天 4.0213 4.0149 +0.64

14天 4.7365 4.6464 +9.01

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 5.4800 2.4300 +305.00

七天 5.5500 5.0000 +55.00

14天 5.7000 5.7500 -5.00

回购定盘利率

其中:隔夜 2.8000 2.7800 +2.00

七天 4.0400 4.0200 +2.00

14天 4.7000 4.6500 +5.00

Shibor

其中:隔夜 2.7395 2.7380 +0.15

七天 4.0036 4.0130 -0.94

三个月 5.5865 5.5849 +0.16