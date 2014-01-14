日本数据：12月服务业景气判断指数升至55.7--内阁府

欧洲汇市：英镑/欧元触及两周低位，因法国大选和欧洲央行消息提振欧元
路透伦敦4月25日 - 英镑兑欧元周二跌至两周低位，因在法国总统选举首轮投票过后，投资者释然，对欧洲的看法变得乐观，欧元重拾涨势。
路透东京1月14日 - 日本内阁府周二公布的调查显示，日本12月服务业景气判断指数升至55.7，显示经济部分受到消费税调升前的需求所支撑。
12月服务业景气判断指数从11月的53.5升高。这项调查的对象包括计程车司机、宾馆和餐馆工作人员等服务业人员。
调查显示，12月展望指数由11月的54.8降至54.7。
内阁府调整对调查的看法，称经济正逐步复苏。内阁府先前表示，经济正处于缓慢复苏进程中。
内阁府自2001年8月开始汇整该数据。(完) (编译 王冠中; 审校 于春红)
路透伦敦4月25日 - 英镑兑欧元周二跌至两周低位，因在法国总统选举首轮投票过后，投资者释然，对欧洲的看法变得乐观，欧元重拾涨势。
路透伦敦4月25日 - 欧洲股市周二受购并交易和业绩带动上涨，投资人焦点暂时由政治面回到基本面，泛欧STOXX 600指数创连升五日的佳绩。
交易商还表示，在12.9500兰特附近技术阻力位出现对兰特的抛盘，因投资人回补空头。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)