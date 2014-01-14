日本数据：12月服务业景气判断指数升至55.7--内阁府

路透东京1月14日 - 日本内阁府周二公布的调查显示，日本12月服务业景气判断指数升至55.7，显示经济部分受到消费税调升前的需求所支撑。

12月服务业景气判断指数从11月的53.5升高。这项调查的对象包括计程车司机、宾馆和餐馆工作人员等服务业人员。

调查显示，12月展望指数由11月的54.8降至54.7。

内阁府调整对调查的看法，称经济正逐步复苏。内阁府先前表示，经济正处于缓慢复苏进程中。