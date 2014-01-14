《全球汇市》日圆/美元涨势回调，因空头回补失去动能

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
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周五美国公布的疲弱就业报告令人失望，引发对美国经济体质的担忧，促使投资者将美联储开始加息的预期时间由2015年中推迟至2015年年末，美元因而回落。
欧元兑美元 持稳报1.3664，上周尾端上涨，推动其脱离周四触及的一个月低点1.3548。
澳元从周一所及一个月高点略微回落，美国疲弱就业报告打压美元，令澳元从中受益。
澳元兑美元 回落0.2%报0.9037，低于周一高位0.9087。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3662 1.3671 -0.07 -0.60 1.3745
美元/日圆 103.41 102.98 +0.42 -1.79 105.30
欧元/日圆 141.28 140.78 +0.36 -2.38 144.73
美元/瑞郎 0.9002 0.8989 +0.14 +0.83 0.8928
英镑/美元 1.6384 1.6382 +0.01 -1.04 1.6556
美元/加元 1.0881 1.0861 +0.18 +2.46 1.0620
澳元/美元 0.9037 0.9052 -0.17 +1.39 0.8913
新西兰元/美元 0.8369 0.8375 -0.07 +1.99 0.8206
澳元/日圆 93.450 93.220 +0.25 -0.43 93.850
新西兰元/日圆 86.560 86.250 +0.36 +0.17 86.410
英镑/日圆 169.44 168.70 +0.44 -2.81 174.33
澳元/新西兰元 1.0793 1.0803 -0.09 -0.51 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)