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亚洲 | 2014年 1月 14日 星期二 11:55 BJT

《全球汇市》日圆/美元涨势回调，因空头回补失去动能

周五美国公布的疲弱就业报告令人失望，引发对美国经济体质的担忧，促使投资者将美联储开始加息的预期时间由2015年中推迟至2015年年末，美元因而回落。

欧元兑美元 持稳报1.3664，上周尾端上涨，推动其脱离周四触及的一个月低点1.3548。

澳元从周一所及一个月高点略微回落，美国疲弱就业报告打压美元，令澳元从中受益。

澳元兑美元 回落0.2%报0.9037，低于周一高位0.9087。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3662 1.3671 -0.07 -0.60 1.3745

美元/日圆 103.41 102.98 +0.42 -1.79 105.30

欧元/日圆 141.28 140.78 +0.36 -2.38 144.73

美元/瑞郎 0.9002 0.8989 +0.14 +0.83 0.8928

英镑/美元 1.6384 1.6382 +0.01 -1.04 1.6556

美元/加元 1.0881 1.0861 +0.18 +2.46 1.0620

澳元/美元 0.9037 0.9052 -0.17 +1.39 0.8913

新西兰元/美元 0.8369 0.8375 -0.07 +1.99 0.8206

澳元/日圆 93.450 93.220 +0.25 -0.43 93.850

新西兰元/日圆 86.560 86.250 +0.36 +0.17 86.410

英镑/日圆 169.44 168.70 +0.44 -2.81 174.33

澳元/新西兰元 1.0793 1.0803 -0.09 -0.51 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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