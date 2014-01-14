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亚洲 | 2014年 1月 14日 星期二 11:58 BJT

韩国数据：12月出口修正后较上年同期增长7.0%，进口增长3.0%--关税厅

路透首尔1月14日 - 海关周二公布的修正数据显示，韩国12月出口为较上年同期增长7.0%，本月稍早公布的初值为成长7.1%，表明韩国经济持续成长动能。

韩国12月对欧盟出口较上年同期增加1.8%，对中国出口增长8.3%，对美国出口增长13.2%。

以下为韩国关税厅发布的12月外贸修正数据：

修正值 *初值

贸易收支(10亿美元) 顺差3.6 顺差3.7

出口额(10亿美元) 48.0 48.1

(较上年同期变动%) +7.0 +7.1

进口额(10亿美元) 44.4 44.4

(较上年同期变动%) +3.0 +3.0

*初值为产业通商资源部1月1日公布的数字。(完) (编译 戴素萍 审校 田建华)
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