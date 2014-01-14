韩国数据：12月出口修正后较上年同期增长7.0%，进口增长3.0%--关税厅

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透首尔1月14日 - 海关周二公布的修正数据显示，韩国12月出口为较上年同期增长7.0%，本月稍早公布的初值为成长7.1%，表明韩国经济持续成长动能。
韩国12月对欧盟出口较上年同期增加1.8%，对中国出口增长8.3%，对美国出口增长13.2%。
以下为韩国关税厅发布的12月外贸修正数据：
修正值 *初值
贸易收支(10亿美元) 顺差3.6 顺差3.7
出口额(10亿美元) 48.0 48.1
(较上年同期变动%) +7.0 +7.1
进口额(10亿美元) 44.4 44.4
(较上年同期变动%) +3.0 +3.0
*初值为产业通商资源部1月1日公布的数字。(完) (编译 戴素萍 审校 田建华)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)