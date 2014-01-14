新债招标：中国国开行三、五年债收益率接近预期，一年偏低--业内人士

欧洲汇市：英镑/欧元触及两周低位，因法国大选和欧洲央行消息提振欧元
路透伦敦4月25日 - 英镑兑欧元周二跌至两周低位，因在法国总统选举首轮投票过后，投资者释然，对欧洲的看法变得乐观，欧元重拾涨势。
路透北京1月14日 - 业内人士周二透露，中国国家开发银行 稍早招标的三年和五年固息增发债中标收益率分别为5.6849%和5.8002%，接近市场先前预期均值5.71%和5.78%。
同时招标的一年期固息品种则大幅低于预期，中标利率为5.01%，此前预测均值为5.11%。
业内人士并透露，上述三期债投标倍数分别为2.04倍、2.69倍和2.27倍。
国开行另外两期七年增发和10年期固息债招标将于北京时间16:10结束，市场对后两期债的预测均值为5.82%和5.85%。
今日新债具体发行条款如下：
第一、二、三期增发债和第四、五期
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发行上限 1/3/5年各为60亿元、7/10年各为30亿元
期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息
招标方式 7年多重价格(美国式)招标；1/3/5/10年单一利率/价格(荷兰式)招标
缴款日 1月20日
起息日 3/5/7年：1月14日
1/10年：1月20日
分销期 1月16日-1月20日
上市日 1年：1月22日
3/5/7/10年：1月24日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
--------------------------------------------------------------(完)
上述债券承揽费按认购债券面值计算，三年期为0.05%，五年期和七年期为0.10%；各品种均无兑付手续费。(完) (发稿 曹巍浩; 审校 林高丽)
路透伦敦4月25日 - 英镑兑欧元周二跌至两周低位，因在法国总统选举首轮投票过后，投资者释然，对欧洲的看法变得乐观，欧元重拾涨势。
路透伦敦4月25日 - 欧洲股市周二受购并交易和业绩带动上涨，投资人焦点暂时由政治面回到基本面，泛欧STOXX 600指数创连升五日的佳绩。
交易商还表示，在12.9500兰特附近技术阻力位出现对兰特的抛盘，因投资人回补空头。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)