新债招标：中国国开行三、五年债收益率接近预期，一年偏低--业内人士

路透北京1月14日 - 业内人士周二透露，中国国家开发银行 稍早招标的三年和五年固息增发债中标收益率分别为5.6849%和5.8002%，接近市场先前预期均值5.71%和5.78%。

同时招标的一年期固息品种则大幅低于预期，中标利率为5.01%，此前预测均值为5.11%。

业内人士并透露，上述三期债投标倍数分别为2.04倍、2.69倍和2.27倍。

国开行另外两期七年增发和10年期固息债招标将于北京时间16:10结束，市场对后两期债的预测均值为5.82%和5.85%。

今日新债具体发行条款如下：

第一、二、三期增发债和第四、五期

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发行上限 1/3/5年各为60亿元、7/10年各为30亿元

期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息

招标方式 7年多重价格(美国式)招标；1/3/5/10年单一利率/价格(荷兰式)招标

缴款日 1月20日

起息日 3/5/7年：1月14日

1/10年：1月20日

分销期 1月16日-1月20日

上市日 1年：1月22日

3/5/7/10年：1月24日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

--------------------------------------------------------------(完)