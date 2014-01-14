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亚洲 | 2014年 1月 14日 星期二 17:55 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--1月14日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 

发行人       注册金额 拟发规模 期限    发行日       主承销商  主体评级  起息日  上市日 
              (亿元)   (亿元)  (月)                                    (缴款日) 
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*山东高速集团    150       20     9   1/15簿记建档  招商银行 AAA(中诚信)  1/16    1/17 
                                                             AAA-(中债资信)
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*中国华电集团    300       65     6   1/15-1/16簿记 工商银行      AAA     1/17    1/20 
                                                    农业银行 
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*中国核工业       50       15     9   1/15簿记建档  建设银行      AAA     1/16    1/17 
建设集团                                            光大银行      
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):    
 
发行人      注册金额 拟发规模  期限    发行日       主承销商  主体评级 起息日   上市日 
             (亿元)   (亿元)   (月)                                   (缴款日) 
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*新疆生产建设   10        5     12     1/17簿记建档 浦发银行     AA+     1/20    1/21
兵团国资经营公司                                                    
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*东兴证券       24        6      3     1/17招标     光大银行     AA+     1/20    1/21
           （最高发行余额）                         宏源证券等
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*浙商证券       20       10      3     1/17招标     农业银行     AA      1/20    1/21
           （最高发行余额）                        
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*重庆市水务     40       10      9     1/21簿记建档 农业银行    AAA      1/22    1/23
资产经营公司   
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中国铝业公司    50       50     12     1/15簿记建档 农业银行    AAA      1/16    1/17
                                                    中信银行
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华西证券        19       10      3     1/15招标     中国银行     AA+     1/16    1/17
                                                    招商银行等
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东方证券        50       25      3     1/15招标     浦发银行     AA+     1/17    1/20
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重庆市江北嘴    30       20     12     1/15簿记建档 兴业银行     AA+     1/16    1/17
中央商务区投资                                      
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重庆化医控股    40       10     12     1/15簿记建档 光大银行     AA+     1/16    1/17
 (集团)                                             兴业银行
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南京高速齿轮    15        8     12     1/15簿记建档 中信银行     AA-     1/17    1/20
制造有限公司
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深圳市东阳光    11        6     12     1/15簿记建档 中国银行     AA-     1/17    1/20
实业发展公司                                        农业银行                           
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冀中能源        30       10     12     1/16簿记建档 国开行       AA      1/17    1/20
峰峰集团                                            兴业银行 （冀中能源集团提供担保）
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宁波经济技术    10        5     12     1/16簿记建档 浙商银行     AA      1/17    1/20
开发区控股
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第一创业证券    13       6       3     1/16招标     一创摩根证券 AA      1/17    1/20
           （最高发行余额）         
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华安证券        16       8       3     1/16招标     浦发银行     AA      1/17    1/20
           （最高发行余额）                     
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山东世纪阳       6       3      12     1/16簿记建档 浦发银行     AA-     1/20    1/21
光纸业集团          
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山东科瑞钢板     7       4      12     1/20簿记建档 中国银行     AA-     1/22    1/23
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 
   
发行人     注册金额  拟发规模 期限     发行日       主承销商  主体评级  起息日   上市日 
            (亿元)    (亿元)  (年)                                     (缴款日)
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长沙经济技术   15        3     5    1/15簿记建档    北京银行    AA       1/16     1/17 
开发集团                                            浦发银行
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石家庄国控     40       40     7    1/16簿记建档    华夏银行    AA+      1/20     1/21 
投资集团
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宁波经济技术   10        5     5    1/16簿记建档    浙商银行    AA       1/17     1/20 
开发区控股公司
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贵州旅游投资   13        8     3    1/16簿记建档    中信银行    AA-      1/20     1/21 
控股集团公司
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华天酒店        6        3     3    1/16簿记建档    广发银行    AA-       1/17     1/20 
                                         光大银行
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兴发集团        8        3     5    1/17簿记建档    工商银行    AA       1/21     1/22 
                                         招商银行
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同洲电子        5        3     3    1/17簿记建档    工商银行    AA-      1/20     1/21 
 
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淮北矿业集团   30       10     3      推迟发行      招商银行    AA+       --       --    
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4.以下为将发行或申请发行集合票据: 
     
 发行人   注册金额  拟发规模  期限    发行日     主承销商    债项评级   起息日  上市日  
           (亿元)    (亿元)   (年)                                     (缴款日) 
=========================================================================================
暂无
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 
银行间债券市场发行的债务融资工具):  
  
发行人   注册金额  拟发规模  期限     发行日      主承销商   债项评级  起息日    上市日
          (亿元)   (亿元)    (年)                                     (缴款日)
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暂无
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注: *代表新增。(完)

 (整理 康熙泽；审校 吴芳)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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