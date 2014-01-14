《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--1月14日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================== *山东高速集团 150 20 9 1/15簿记建档 招商银行 AAA(中诚信) 1/16 1/17 AAA-(中债资信) ======================================================================================== *中国华电集团 300 65 6 1/15-1/16簿记 工商银行 AAA 1/17 1/20 农业银行 ======================================================================================== *中国核工业 50 15 9 1/15簿记建档 建设银行 AAA 1/16 1/17 建设集团 光大银行 ======================================================================================== 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *新疆生产建设 10 5 12 1/17簿记建档 浦发银行 AA+ 1/20 1/21 兵团国资经营公司 ======================================================================================= *东兴证券 24 6 3 1/17招标 光大银行 AA+ 1/20 1/21 （最高发行余额） 宏源证券等 ======================================================================================= *浙商证券 20 10 3 1/17招标 农业银行 AA 1/20 1/21 （最高发行余额） ======================================================================================= *重庆市水务 40 10 9 1/21簿记建档 农业银行 AAA 1/22 1/23 资产经营公司 ======================================================================================= 中国铝业公司 50 50 12 1/15簿记建档 农业银行 AAA 1/16 1/17 中信银行 ======================================================================================= 华西证券 19 10 3 1/15招标 中国银行 AA+ 1/16 1/17 招商银行等 ======================================================================================= 东方证券 50 25 3 1/15招标 浦发银行 AA+ 1/17 1/20 ======================================================================================= 重庆市江北嘴 30 20 12 1/15簿记建档 兴业银行 AA+ 1/16 1/17 中央商务区投资 ======================================================================================= 重庆化医控股 40 10 12 1/15簿记建档 光大银行 AA+ 1/16 1/17 (集团) 兴业银行 ======================================================================================= 南京高速齿轮 15 8 12 1/15簿记建档 中信银行 AA- 1/17 1/20 制造有限公司 ======================================================================================= 深圳市东阳光 11 6 12 1/15簿记建档 中国银行 AA- 1/17 1/20 实业发展公司 农业银行 ======================================================================================= 冀中能源 30 10 12 1/16簿记建档 国开行 AA 1/17 1/20 峰峰集团 兴业银行 （冀中能源集团提供担保） ======================================================================================= 宁波经济技术 10 5 12 1/16簿记建档 浙商银行 AA 1/17 1/20 开发区控股 ======================================================================================= 第一创业证券 13 6 3 1/16招标 一创摩根证券 AA 1/17 1/20 （最高发行余额） ======================================================================================= 华安证券 16 8 3 1/16招标 浦发银行 AA 1/17 1/20 （最高发行余额） ======================================================================================= 山东世纪阳 6 3 12 1/16簿记建档 浦发银行 AA- 1/20 1/21 光纸业集团 ======================================================================================= 山东科瑞钢板 7 4 12 1/20簿记建档 中国银行 AA- 1/22 1/23 ======================================================================================= 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= 长沙经济技术 15 3 5 1/15簿记建档 北京银行 AA 1/16 1/17 开发集团 浦发银行 ======================================================================================= 石家庄国控 40 40 7 1/16簿记建档 华夏银行 AA+ 1/20 1/21 投资集团 ======================================================================================= 宁波经济技术 10 5 5 1/16簿记建档 浙商银行 AA 1/17 1/20 开发区控股公司 ======================================================================================= 贵州旅游投资 13 8 3 1/16簿记建档 中信银行 AA- 1/20 1/21 控股集团公司 ======================================================================================= 华天酒店 6 3 3 1/16簿记建档 广发银行 AA- 1/17 1/20 光大银行 ======================================================================================= 兴发集团 8 3 5 1/17簿记建档 工商银行 AA 1/21 1/22 招商银行 ======================================================================================= 同洲电子 5 3 3 1/17簿记建档 工商银行 AA- 1/20 1/21 ======================================================================================= 淮北矿业集团 30 10 3 推迟发行 招商银行 AA+ -- -- ======================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完) (整理 康熙泽；审校 吴芳)