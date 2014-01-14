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亚洲 | 2014年 1月 14日 星期二 16:56 BJT

更新版 2-中国汇市：人民币即期续收创新高，中间价连涨且CNH走高刺激做多情绪

* 人民币即期继续收升在纪录高位
    * 中间价连续第三日上涨，并续刷新纪录新高
    * 结汇盘蜂拥而出，疑似干预力度稍弱
    * CNH价格创新高亦助力境内做多情绪

 (新增收盘报价)
    路透北京1月14日 - 继人民币汇价周一意外突破6.05关口并大涨87点后，人民币兑美元
即期 周二连续第二日收升在纪录高位，且盘中一度最高见6.0406元；今日中间价
连续第三日上涨，亦续刷新纪录高位，交易人士称，虽然升值预期释放，但低价美元引发的
购汇盘和疑似干预令人民币涨幅受限，终未能升破6.04关口。
    
    交易员称，中间价连续走升，且CNH连续突破关口，今日又突破6.02关口，令境内外价
差一度扩大至205个点子，刺激境内人民币做多情绪，但由于距离人民币涨停价仅100个点子
左右，疑似干预盘再度出手，低价美元亦吸引部分购汇盘出现，一并抑制人民币汇价涨幅。
    
    “大家一窝蜂地结汇，但人民币应该不会升太快，会稍微放慢一些，...2012年末连续
涨停之后，监管层一直极力避免人民币再次涨停。”上海一股份制行交易员称。
        
    另有外资行交易员称，监管层可能不想让人民币快速升值，但市场的力量很大，从最近
几个月看，中国外贸状况也在推动人民币走升，美国的就业数据也是意外疲弱，监管层可能
是无奈容忍人民币升值。
    
    交易员并表示，自上周五以来，监管层对市场的疑似干预信号错乱，令市场措手不及，
交易情绪明显倾向审慎。但普遍预期人民币仍将继续小幅升值。
    
    全球汇市，日圆兑美元周二下滑，继上日全线大涨后稍作喘息。此前美股挫跌，美国公
债收益率进一步下滑，推升了日圆。    
   
     以下为今日在岸市场人民币兑美元          收盘价、中间价          ，以及离
 岸市场人民币的主要报价：    
                                                                              
 在岸市场人民币兑美元                     今日             上日        升贬
           即期成交价格                  6.0412          6.0434       0.04%
                 中间价                  6.0930          6.0950       0.03%
           成交额                       220亿美元                        
                                                                         
         日内相对于中间价最大波幅   0.86% (上限±1%)       日高        日低
               日内波动幅度(pips)          25            6.0406      6.0431 
           2014年来即期升贬值幅度         0.21%                               
 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=C          400                           
                             FXS>                                   
                                                                         
 离岸人民币市场,北京时间16:44             今日             上日          
            1年期NDF                    6.0960/85         6.098          
                    CNH即期             6.0211/18         6.0293         
     
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性，并继续按照已公布的外
汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) 

 (发稿 丁琦/李文科; 审校 杨淑祯)
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