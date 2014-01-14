表格：英国12月CPI按年增幅降至2%，为09年11月来首次落入央行目标区间

欧洲汇市：英镑/欧元触及两周低位，因法国大选和欧洲央行消息提振欧元
路透伦敦4月25日 - 英镑兑欧元周二跌至两周低位，因在法国总统选举首轮投票过后，投资者释然，对欧洲的看法变得乐观，欧元重拾涨势。
路透伦敦1月14日 - 英国统计局周二公布：
* 英国12月消费者物价指数(CPI)较前月增长0.4%，较上年同期增长2.0%(预估为增长2.1%)
* 英国12月CPI同比增幅自2009年11月以来首次落入英国央行目标区间
* 12月零售物价指数(RPI)较前月增长0.5%，较上年同期增长2.7%(预估为按年增长2.7%)
以下为详细数据：
12月 11月 预估
CPI(HICP)
较前月% 0.4 0.1 0.5
较上年同期% 2.0* 2.1 2.1
核心CPI(扣除能源、食品与烟酒)
较前月% 0.1 0.1
较上年同期% 1.7 1.8
零售物价指数(RPI)
较前月% 0.5 0.1 0.5
较上年同期% 2.7 2.6 2.7
RPIX(RPI扣除抵押贷款)
较前月% 0.5 0.1 0.6
较上年同期% 2.8 2.7 2.8
* CPI按年增幅为2009年11月以来最小 (完)
路透伦敦4月25日 - 英镑兑欧元周二跌至两周低位，因在法国总统选举首轮投票过后，投资者释然，对欧洲的看法变得乐观，欧元重拾涨势。
路透伦敦4月25日 - 欧洲股市周二受购并交易和业绩带动上涨，投资人焦点暂时由政治面回到基本面，泛欧STOXX 600指数创连升五日的佳绩。
交易商还表示，在12.9500兰特附近技术阻力位出现对兰特的抛盘，因投资人回补空头。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)