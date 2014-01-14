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货币新闻 | 2014年 1月 14日 星期二 17:38 BJT

表格：英国12月CPI按年增幅降至2%，为09年11月来首次落入央行目标区间

路透伦敦1月14日 - 英国统计局周二公布：

* 英国12月消费者物价指数(CPI)较前月增长0.4%，较上年同期增长2.0%(预估为增长2.1%)

* 英国12月CPI同比增幅自2009年11月以来首次落入英国央行目标区间

* 12月零售物价指数(RPI)较前月增长0.5%，较上年同期增长2.7%(预估为按年增长2.7%)

以下为详细数据：

12月 11月 预估

CPI(HICP)

较前月% 0.4 0.1 0.5

较上年同期%　　　 2.0* 2.1 2.1

核心CPI(扣除能源、食品与烟酒)

较前月% 0.1 0.1

较上年同期% 1.7 1.8

零售物价指数(RPI)

较前月% 0.5 0.1 0.5

较上年同期%　　　 2.7 2.6 2.7

RPIX(RPI扣除抵押贷款)

较前月% 0.5 0.1 0.6

较上年同期%　 2.8 2.7 2.8

* CPI按年增幅为2009年11月以来最小 (完)
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