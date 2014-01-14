表格：英国12月PPI核心产出物价同比升1%，略高于预估的增0.9%

欧洲汇市：英镑/欧元触及两周低位，因法国大选和欧洲央行消息提振欧元
路透伦敦4月25日 - 英镑兑欧元周二跌至两周低位，因在法国总统选举首轮投票过后，投资者释然，对欧洲的看法变得乐观，欧元重拾涨势。
路透伦敦1月14日 - 英国国家统计局周二公布：
* 12月PPI核心产出物价较前月上升0.1%，较上年同期增长1.0%(路透调查预估为上升0.9%)
* 12月PPI产出物价较前月持平，较上年同期增长1.0%(调查预估为上升1.1%)
* 12月PPI投入物价较前月增长0.1%，较上年同期下降1.2%(路透调查预估为下降1.5%)
以下为详细数据(括弧内为先前已公布数值)
产出物价(未经调整) 12月 11月 预估值
较上月(变动%) 0.0 -0.2 (-0.2) 0.0
较上年同期(变动%) 1.0 0.8 (0.8) 1.1
扣除食品、饮料、烟草及石油后的核心产出价格(未经调整)
较上月(变动%) 0.1 -0.1 (-0.1) 0.0
较上年同期(变动%) 1.0 0.7 (0.7) 0.9
投入价格(原料及燃料)(未经调整)
较上月(变动%) 0.1 -0.7 (-0.7) -0.2
较上年同期(变动%) -1.2 -1.0 (-1.0) -1.5
扣除食品、饮料、烟草及石油后的核心投入价格(经调整)
较上月(变动%) -0.5 -0.5 (-0.4)
较上年同期(变动%) -1.5 -1.0 (-0.8)
(完)
(编译 朱晓军；审校 杜明霞)
路透伦敦4月25日 - 英镑兑欧元周二跌至两周低位，因在法国总统选举首轮投票过后，投资者释然，对欧洲的看法变得乐观，欧元重拾涨势。
路透伦敦4月25日 - 欧洲股市周二受购并交易和业绩带动上涨，投资人焦点暂时由政治面回到基本面，泛欧STOXX 600指数创连升五日的佳绩。
交易商还表示，在12.9500兰特附近技术阻力位出现对兰特的抛盘，因投资人回补空头。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)