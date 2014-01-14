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货币新闻 | 2014年 1月 14日 星期二 17:37 BJT

表格：英国12月PPI核心产出物价同比升1%，略高于预估的增0.9%

路透伦敦1月14日 - 英国国家统计局周二公布：

* 12月PPI核心产出物价较前月上升0.1%，较上年同期增长1.0%(路透调查预估为上升0.9%)

* 12月PPI产出物价较前月持平，较上年同期增长1.0%(调查预估为上升1.1%)

* 12月PPI投入物价较前月增长0.1%，较上年同期下降1.2%(路透调查预估为下降1.5%)

以下为详细数据(括弧内为先前已公布数值)

产出物价(未经调整) 12月 11月 预估值

较上月(变动%) 0.0 -0.2 (-0.2) 0.0

较上年同期(变动%) 1.0 0.8 (0.8) 1.1

扣除食品、饮料、烟草及石油后的核心产出价格(未经调整)

较上月(变动%) 0.1 -0.1 (-0.1) 0.0

较上年同期(变动%) 1.0 0.7 (0.7) 0.9

投入价格(原料及燃料)(未经调整)

较上月(变动%) 0.1 -0.7 (-0.7) -0.2

较上年同期(变动%) -1.2 -1.0 (-1.0) -1.5

扣除食品、饮料、烟草及石油后的核心投入价格(经调整)

较上月(变动%) -0.5 -0.5 (-0.4)

较上年同期(变动%) -1.5 -1.0 (-0.8)

(完)

(编译 朱晓军；审校 杜明霞)
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