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货币新闻 | 2014年 1月 14日 星期二 17:06 BJT

表格：LME金属库存最新变化--1月14日

路透1月14日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：

    品种        最新库存            变动
    铜           337,775          -3,000
    锡             9,600             -20
    铅           212,000            -500
    锌           896,725          -4,575
    铝         5,461,325         +30,575
    镍           261,372            -276
    铝合金        56,320             -20
    NASAAC        84,160            -120
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据<0#LME-STOCKS>

 品种  库存数据         库存分布              品种      库存数据               库存分布
 铜    MCU-STOCKS     <0#MCUSTX-LOC-GRD>    铅        MPB-STOCKS           <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝    MAL-STOCKS     <0#MALSTX-LOC-GRD>    锡        MSN-STOCKS           <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌    MZN-STOCKS     <0#MZNSTX-LOC-GRD>    铝合金    MAA-STOCKS           <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍    MNI-STOCKS     <0#MNISTX-LOC-GRD>    NASAA     MNA-STOCKS           <0#MNASTX-LOC-GRD>
 
 (编译 李婷仪 审校 王洋)
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