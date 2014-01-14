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亚洲 | 2014年 1月 14日 星期二 12:24 BJT

中国新债：华电集团周三起将发行65亿元超短融，期限六个月

路透上海1月14日 - 中国华电集团公司周二公告称，将于周三(15日)起在银行间市场簿记建档发行65亿元人民币超短期融资券，期限六个月(180天)。

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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华电集团 300 65 6 1/15-16簿记建档 工商银行 AAA 1/17 1/20

农业银行

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(完)

参看详情,可点选上海清算所网站 here (发稿 边竞; 审校 林高丽)
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