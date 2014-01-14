中国新债：华电集团周三起将发行65亿元超短融，期限六个月

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
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路透上海1月14日 - 中国华电集团公司周二公告称，将于周三(15日)起在银行间市场簿记建档发行65亿元人民币超短期融资券，期限六个月(180天)。
具体条款如下:
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日)
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华电集团 300 65 6 1/15-16簿记建档 工商银行 AAA 1/17 1/20
农业银行
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(完)
参看详情,可点选上海清算所网站 here (发稿 边竞; 审校 林高丽)
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俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)