中国债市动态：收益率曲线趋陡，农发新债结果致中长端金融债更弱

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
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路透上海1月14日 - 中国银行间债市周二现券收益率走势有所分化。市场人士表示，现券短端品种在资金面暂较宽松的支撑下，表现尚可；而中长期品种则延续之前弱势，且农发行新债七年结果偏高，致金融债长端更显疲态，债市收益率曲线陡峭化趋势明显。
“资金面还行，短的表现稍好点，长(端品种)的市场表现一直不好，今天七年农发比较高，长的金融债都更弱了，”北京一银行交易员称，“下午还有国开债，结果真难说。”
本周财政部、国开行和农发行均有发债计划，发行量累计超过500亿元。其中今早农发行今年首批三期金融债发行，结果呈“短低长高”走势，三年固息品种最受追捧，定位也略低于预测均值，而期限较长的七年品种市场看法相对谨慎，中标利率明显偏高。今日下午还将有国开行五期债发行。
北京一券商研究员表示，二级市场现券长短端的区别还是比较明显，“长债不如短端安全呗，市场预期还是不好”。
而在春节前流动性预期谨慎的影响下，IRS早盘有所走升，广发银行交易员吴思捷表示，今天市场上资金比之前稍紧一些，IRS往上走了，回购利率基准IRS品种repo1Y最高成交在5.09%。
“现在的市场核心还是要看资金面状况，”他称。
银行间市场主要回购加权利率 周二持稳，但多数机构担忧月中缴税压力，总体预期偏谨慎，场内融出资金以七天及以下期限为主，跨年资金仍难寻。
因本周资金面总体仍属平稳，在流动性未发生实质性变化前，周二公开市场逆回购操作继续暂停，央行仍作壁上观。
剩余期限约6.76年的固息国债130020券 最新成交对应收益率在4.5819%，上日尾盘为4.5700%。
国债期货主力合约TF1403 早盘收报91.486元人民币，跌0.016元，或0.02%。(完) (发稿 吴芳; 审校 林高丽)
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俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)