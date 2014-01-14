中国债市动态：收益率曲线趋陡，农发新债结果致中长端金融债更弱

路透上海1月14日 - 中国银行间债市周二现券收益率走势有所分化。市场人士表示，现券短端品种在资金面暂较宽松的支撑下，表现尚可；而中长期品种则延续之前弱势，且农发行新债七年结果偏高，致金融债长端更显疲态，债市收益率曲线陡峭化趋势明显。

“资金面还行，短的表现稍好点，长(端品种)的市场表现一直不好，今天七年农发比较高，长的金融债都更弱了，”北京一银行交易员称，“下午还有国开债，结果真难说。”

本周财政部、国开行和农发行均有发债计划，发行量累计超过500亿元。其中今早农发行今年首批三期金融债发行，结果呈“短低长高”走势，三年固息品种最受追捧，定位也略低于预测均值，而期限较长的七年品种市场看法相对谨慎，中标利率明显偏高。今日下午还将有国开行五期债发行。

北京一券商研究员表示，二级市场现券长短端的区别还是比较明显，“长债不如短端安全呗，市场预期还是不好”。

而在春节前流动性预期谨慎的影响下，IRS早盘有所走升，广发银行交易员吴思捷表示，今天市场上资金比之前稍紧一些，IRS往上走了，回购利率基准IRS品种repo1Y最高成交在5.09%。

“现在的市场核心还是要看资金面状况，”他称。

银行间市场主要回购加权利率 周二持稳，但多数机构担忧月中缴税压力，总体预期偏谨慎，场内融出资金以七天及以下期限为主，跨年资金仍难寻。

因本周资金面总体仍属平稳，在流动性未发生实质性变化前，周二公开市场逆回购操作继续暂停，央行仍作壁上观。

剩余期限约6.76年的固息国债130020券 最新成交对应收益率在4.5819%，上日尾盘为4.5700%。