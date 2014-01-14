中国钢铁：今年粗钢产量料达8.1亿吨，行业盈利仍面临大挑战--中钢协

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透上海1月14日 - 中国钢铁工业协会会长徐乐江日前表示，2014年中国粗钢产量预计达8.1亿吨，但受产能过剩、固定资产投资增速趋缓、下游行业需求增速回落的影响，供大于求的局面难有很大改变，全行业盈利仍面临很大挑战。
中钢协网站周一刊登徐乐江在中钢协理事会议的讲话稿称，中国钢铁工业已经开始由快速成长阶段向低速、平稳发展阶段过渡。行业发展阶段、时代特征和国际环境三个方面的因素决定了钢铁行业微利经营的长期性。
他表示，中国正处于转变经济发展方式阶段，固定资产投资、工业增加值和工业产品出口交货值增速均同比回落，难以支撑钢铁产量持续快速增长，钢铁行业还没有适应这种转变。
此外，受原燃料价格仍处高位，资源环境约束增强环保成本上升的影响，企业降成本难度加大。
“2014年钢铁行业化解产能过剩矛盾的任务艰巨，制约行业运行质量提高的矛盾突出，保持全行业盈利面临着很大挑战。”徐乐江指出。
他并预计，今年全国粗钢表观消费量为7.5亿吨，较上年增长3.1%左右。
国家统计局上月的数据显示，2013年1-11月，全国粗钢产量达7.13亿吨，同比增加7.82%。
徐乐江估计，2013年全年粗钢产量达7.75亿吨。这意味着今年8.1亿吨的预估产量将比去年增加4.5%。
出口方面，徐乐江指出，由于全球经济复苏缓慢，国际贸易保护加剧，和新兴经济体国家经济增长趋缓，中国钢材出口连续两年保持两位数增长的状态难于维持，出口形势不乐观。
“同时也要看到，下游行业转型升级步伐加快，给钢铁工业发展带来新的机遇。”他表示。
去年10月，中国国务院出台了关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见，要求坚决遏制产能盲目扩张，并针对钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃和船舶等五个产能严重过剩行业“分业施策”。 (完) (发稿 丁琦; 审校 杨淑祯)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)