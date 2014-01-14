中国钢铁：今年粗钢产量料达8.1亿吨，行业盈利仍面临大挑战--中钢协

路透上海1月14日 - 中国钢铁工业协会会长徐乐江日前表示，2014年中国粗钢产量预计达8.1亿吨，但受产能过剩、固定资产投资增速趋缓、下游行业需求增速回落的影响，供大于求的局面难有很大改变，全行业盈利仍面临很大挑战。

中钢协网站周一刊登徐乐江在中钢协理事会议的讲话稿称，中国钢铁工业已经开始由快速成长阶段向低速、平稳发展阶段过渡。行业发展阶段、时代特征和国际环境三个方面的因素决定了钢铁行业微利经营的长期性。

他表示，中国正处于转变经济发展方式阶段，固定资产投资、工业增加值和工业产品出口交货值增速均同比回落，难以支撑钢铁产量持续快速增长，钢铁行业还没有适应这种转变。

此外，受原燃料价格仍处高位，资源环境约束增强环保成本上升的影响，企业降成本难度加大。

“2014年钢铁行业化解产能过剩矛盾的任务艰巨，制约行业运行质量提高的矛盾突出，保持全行业盈利面临着很大挑战。”徐乐江指出。

他并预计，今年全国粗钢表观消费量为7.5亿吨，较上年增长3.1%左右。

国家统计局上月的数据显示，2013年1-11月，全国粗钢产量达7.13亿吨，同比增加7.82%。

徐乐江估计，2013年全年粗钢产量达7.75亿吨。这意味着今年8.1亿吨的预估产量将比去年增加4.5%。

出口方面，徐乐江指出，由于全球经济复苏缓慢，国际贸易保护加剧，和新兴经济体国家经济增长趋缓，中国钢材出口连续两年保持两位数增长的状态难于维持，出口形势不乐观。

“同时也要看到，下游行业转型升级步伐加快，给钢铁工业发展带来新的机遇。”他表示。