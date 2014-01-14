新债招标：台湾两年期公债103/1得标利率为0.658%，符合预期

欧洲汇市：英镑/欧元触及两周低位，因法国大选和欧洲央行消息提振欧元
路透伦敦4月25日 - 英镑兑欧元周二跌至两周低位，因在法国总统选举首轮投票过后，投资者释然，对欧洲的看法变得乐观，欧元重拾涨势。
路透台北1月14日 - 台湾央行周二表示，财政部委托标售的两年期公债103/1 得标利率为0.658%，市场预估为0.65-0.66%，此次得标利率较上次同年期公债标售得标利率0.7160%走低5.8个基点。
交易商竞标部份公告发行额为350亿台币，投标总额813.5亿台币，投标倍数为2.32倍，高于上次10年公债102/10R的1.86倍。
各行业的得标比重方面，银行业得标比重88.01%、证券业9.42%、票券业2.57%，保险业未得标。(完)
台湾公债发行相关消息，请点选 (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
路透伦敦4月25日 - 英镑兑欧元周二跌至两周低位，因在法国总统选举首轮投票过后，投资者释然，对欧洲的看法变得乐观，欧元重拾涨势。
路透伦敦4月25日 - 欧洲股市周二受购并交易和业绩带动上涨，投资人焦点暂时由政治面回到基本面，泛欧STOXX 600指数创连升五日的佳绩。
交易商还表示，在12.9500兰特附近技术阻力位出现对兰特的抛盘，因投资人回补空头。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)