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货币新闻 | 2014年 1月 14日 星期二 12:44 BJT

新债招标：台湾两年期公债103/1得标利率为0.658%，符合预期

路透台北1月14日 - 台湾央行周二表示，财政部委托标售的两年期公债103/1 得标利率为0.658%，市场预估为0.65-0.66%，此次得标利率较上次同年期公债标售得标利率0.7160%走低5.8个基点。

交易商竞标部份公告发行额为350亿台币，投标总额813.5亿台币，投标倍数为2.32倍，高于上次10年公债102/10R的1.86倍。

各行业的得标比重方面，银行业得标比重88.01%、证券业9.42%、票券业2.57%，保险业未得标。(完)

台湾公债发行相关消息，请点选 (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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