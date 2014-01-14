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亚洲 | 2014年 1月 14日 星期二 18:11 BJT

《中国企业债发行日程表》--1月14日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 )

以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:


发债主体     拟发规模  期限   簿记建档日      年利率    主体评级   发行时间    主承销商
          (亿元人民币) (年)   (或招标日)                
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*镇江新区城    7.5      7   1/15簿记建档     上限9.58%     AA-    1/16-1/20    海通证券
建投公司     (第3-7年末每年偿还20%本金/镇江新区经济开发总公司提供担保）        国开证券
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*湖州吴兴南   12        7   1/15簿记建档     上限8.99%     AA     1/16-1/20    广州证券
太湖建设投资公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) 
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*北京市       12        5   1/15簿记建档   区间8.00%-8.50% AA     1/16-1/17    中信证券
华远集团
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东台城市建设   6        7   1/10簿记建档        8.65%      AA     1/13-1/15    银河证券   
投资发展公司  (第3-7年末每年偿还20%本金) 
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仪征城建      10        7   1/8簿记建档         8.60%      AA     1/9-1/16     宏源证券   
发展有限公司  (第3-7年末每年偿还20%本金) 
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丰城城建       8        7   1/13簿记建档       *8.65%      AA     1/14-1/16    民生证券   
投资公司      (第3-7年末每年偿还20%本金/土地使用权抵押担保) 
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云浮新达      10        7   1/14簿记建档       *8.60%      AA-    1/15-1/16  一创摩根证券   
城投公司      (第3-7年末每年偿还20%本金/土地使用权抵押担保)
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江苏省沿海     7        7   1/14簿记建档       *7.00%      AA     1/15-1/17  华泰联合证券   
开发集团      (第5年末发行人上调票面利率及投资者回售选择权/江苏交通控股担保) 中银国际证券       
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北京首都开发   6.5      7   1/14簿记建档     上限7.20%     AA+    1/15-1/17    浙商证券   
控股（集团）  (第3-7年末每年偿还20%本金/中债信用增进投资股份公司提供担保)  
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体        拟发规模    期限       年利率       债项评级    发行时间     主承销商
              (亿元人民币)  (年)
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无
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以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司:

发债主体     拟发规模    期限       年利率       主体评级    发行时间     主承销商
           (亿元人民币)  (年)
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暂无
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注: *表示新增。(完)

 (整理 康熙泽；审校 曹巍浩)
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