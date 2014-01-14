《中国企业债发行日程表》--1月14日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *镇江新区城 7.5 7 1/15簿记建档 上限9.58% AA- 1/16-1/20 海通证券 建投公司 (第3-7年末每年偿还20%本金/镇江新区经济开发总公司提供担保） 国开证券 ========================================================================================= *湖州吴兴南 12 7 1/15簿记建档 上限8.99% AA 1/16-1/20 广州证券 太湖建设投资公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= *北京市 12 5 1/15簿记建档 区间8.00%-8.50% AA 1/16-1/17 中信证券 华远集团 ========================================================================================= 东台城市建设 6 7 1/10簿记建档 8.65% AA 1/13-1/15 银河证券 投资发展公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 仪征城建 10 7 1/8簿记建档 8.60% AA 1/9-1/16 宏源证券 发展有限公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 丰城城建 8 7 1/13簿记建档 *8.65% AA 1/14-1/16 民生证券 投资公司 (第3-7年末每年偿还20%本金/土地使用权抵押担保) ========================================================================================= 云浮新达 10 7 1/14簿记建档 *8.60% AA- 1/15-1/16 一创摩根证券 城投公司 (第3-7年末每年偿还20%本金/土地使用权抵押担保) ========================================================================================= 江苏省沿海 7 7 1/14簿记建档 *7.00% AA 1/15-1/17 华泰联合证券 开发集团 (第5年末发行人上调票面利率及投资者回售选择权/江苏交通控股担保) 中银国际证券 ========================================================================================= 北京首都开发 6.5 7 1/14簿记建档 上限7.20% AA+ 1/15-1/17 浙商证券 控股（集团） (第3-7年末每年偿还20%本金/中债信用增进投资股份公司提供担保) ========================================================================================= 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) ====================================================================================== 无 ====================================================================================== 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) =================================================================================== 暂无 =================================================================================== 注: *表示新增。(完) (整理 康熙泽；审校 曹巍浩)