香港数据：12月底止外汇基金境外资产增至25,816亿港元--金管局

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
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路透香港1月14日 - 香港金融管理局（HKMA）周二公布，截至去年12月底止外汇基金境外资产为25,816亿港元，较上月底增加219亿港元。
金管局称，货币基础为12,559亿港元，包括负债证明书、政府发行的流通纸币及硬币、总结余，以及已发行外汇基金票据及债券。外汇基金对香港私营部门的债权总额为1,894亿港元。
外汇基金主要用以支持港元。香港自1983年起实行港元与美元挂钩的联系汇率制度。（完）
参看相关细节，可点选网址(here) (记者 梁慧仪；审校 黄凯)
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俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)