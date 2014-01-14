日本金融：日央行考虑结算系统延时，以方便亚洲和其他时区日圆交易

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
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路透东京1月14日 - 知情人士周二称，日本央行正在考虑从明年秋天起将其关键结算系统的运行时间延长两个小时，以便在亚洲和其他时区进行日圆交易。
这项变动可能在日本央行2016年初之前更新结算系统时进行。商业银行使用该系统来结算顾客向其他银行转账的请求。
自去年9月起，日本央行一直在与民间金融机构磋商，延长该系统的运行时间，以满足日本公司开展全球业务时日益增长的需求。
消息人士证实了日经新闻周二的报导，即日本央行正在考虑将系统交易截止时间从目前的东京时间下午7点改为9点(1200GMT)，这样很多亚洲国家就可以进行当日结算。消息人士要求不具名。
消息人士称，系统延时后，还可以覆盖伦敦市场早盘，方便日本公司利用日本政府公债(JGB)持仓作担保购买外汇计价基金。(完) (编译 朱晓军；审校 石冠兰)
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俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)