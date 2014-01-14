日本金融：日央行考虑结算系统延时，以方便亚洲和其他时区日圆交易

路透东京1月14日 - 知情人士周二称，日本央行正在考虑从明年秋天起将其关键结算系统的运行时间延长两个小时，以便在亚洲和其他时区进行日圆交易。

这项变动可能在日本央行2016年初之前更新结算系统时进行。商业银行使用该系统来结算顾客向其他银行转账的请求。

自去年9月起，日本央行一直在与民间金融机构磋商，延长该系统的运行时间，以满足日本公司开展全球业务时日益增长的需求。

消息人士证实了日经新闻周二的报导，即日本央行正在考虑将系统交易截止时间从目前的东京时间下午7点改为9点(1200GMT)，这样很多亚洲国家就可以进行当日结算。消息人士要求不具名。