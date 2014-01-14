香港股市：恒生国企指数跌至四个月低点，受长城汽车跌势拖累

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
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路透香港1月14日 - 香港股市周二早盘小幅下跌，恒生国企股指数也跌至四个月低点，受长城汽车跌势拖累，此前这家中国最大的运动型休旅车(SUV)宣布新款车的推出将延迟三个月。
截止中午，恒生国企指数 持平，稍早跌逾1%至9月2日以来低点。恒生指数 跌0.2%至22,850.9点。
长城汽车 挫跌12%报34.55港元，一度触及7月底以来低位。目前水准看，该股2014年的跌幅约为18%。
该公司表示，推迟哈弗H8的推出是为了解决存在的八项问题。
“这不是他们第一次推迟新车发布，让人有些担心长城汽车的生产线存在瓶颈。但股价都跌到每股30港元了，现在冒险买进还是值得的，这也是该股从当日低点反弹的原因。”敦沛证券副总裁黄志阳说。(完)
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俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)