香港股市：恒生国企指数跌至四个月低点，受长城汽车跌势拖累

路透香港1月14日 - 香港股市周二早盘小幅下跌，恒生国企股指数也跌至四个月低点，受长城汽车跌势拖累，此前这家中国最大的运动型休旅车(SUV)宣布新款车的推出将延迟三个月。

长城汽车 挫跌12%报34.55港元，一度触及7月底以来低位。目前水准看，该股2014年的跌幅约为18%。

该公司表示，推迟哈弗H8的推出是为了解决存在的八项问题。

“这不是他们第一次推迟新车发布，让人有些担心长城汽车的生产线存在瓶颈。但股价都跌到每股30港元了，现在冒险买进还是值得的，这也是该股从当日低点反弹的原因。”敦沛证券副总裁黄志阳说。(完)