路透基点：无锡红福置业筹办5.3亿元融资案--RLPC

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
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路透香港1月14日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，无锡红福置业有限公司正从两家中资银行筹办一笔5.3亿元人民币、期限最长四年的融资。
中国农业银行无锡分行是牵头行与代理行，承贷该案约70%的金额。江苏银行作为参与行加入，承贷余下部分。
据悉，这笔贷款的利率将高于中国人民银行利率。
资金将用于开发江苏无锡一处住宅地产项目。
根据间接控股母公司红豆实业股份的一份声明，无锡红福置业这笔融资案将由土地和项目本身作押，由红豆集团提供担保。红豆集团是红豆实业的控股股东。
消息人士称，这笔交易预计会在中国农历春节之前签署。
根据红豆实业的声明，无锡红福置业截至2012年底净资产规模为9,592万元人民币，2012年录得净亏损363万人民币。(完) (编译 隋芬; 审校 石冠兰)
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俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)