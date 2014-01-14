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亚洲 | 2014年 1月 14日 星期二 12:58 BJT

路透基点：无锡红福置业筹办5.3亿元融资案--RLPC

路透香港1月14日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，无锡红福置业有限公司正从两家中资银行筹办一笔5.3亿元人民币、期限最长四年的融资。

中国农业银行无锡分行是牵头行与代理行，承贷该案约70%的金额。江苏银行作为参与行加入，承贷余下部分。

据悉，这笔贷款的利率将高于中国人民银行利率。

资金将用于开发江苏无锡一处住宅地产项目。

根据间接控股母公司红豆实业股份的一份声明，无锡红福置业这笔融资案将由土地和项目本身作押，由红豆集团提供担保。红豆集团是红豆实业的控股股东。

消息人士称，这笔交易预计会在中国农历春节之前签署。

根据红豆实业的声明，无锡红福置业截至2012年底净资产规模为9,592万元人民币，2012年录得净亏损363万人民币。(完) (编译 隋芬; 审校 石冠兰)
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