香港施政报告：未来五年私营房屋单位每年落成量13,600个，比过去五年增四成

路透香港1月15日 - 香港特区行政长官梁振英周三向立法会发表2014年施政报告，为其上任后第二份首份施政报告，市场关注其在房屋以及扶贫等方面的措施。

梁振英表示，未来五年私营房屋单位每年落成量将有13,600个，比过去五年增加四成；未来10年的公营房屋供应，将比去年承诺的目标多36%。

他指出，过去一年，政府继续加强增加短、中、长期的土地供应，已在全港各区额外物色到约80幅面积共超过150公顷的「绿化地带」及「政府、机构或社区」(GIC)等土地，具潜力改作住宅用途并可在未来5年推出供兴建约89 000个单位，协助满足未来10年的房屋土地需要。

加上先前经已物色到的土地，全港共有约150幅土地须改作住宅用途并预计在未来5年推出，以供兴建约21万个公私营单位。