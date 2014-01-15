香港施政报告：未来五年私营房屋单位每年落成量13,600个，比过去五年增四成

美国热股：卡特彼勒第一季营收增长3.8%，股价盘初急升7%
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透香港1月15日 - 香港特区行政长官梁振英周三向立法会发表2014年施政报告，为其上任后第二份首份施政报告，市场关注其在房屋以及扶贫等方面的措施。
梁振英表示，未来五年私营房屋单位每年落成量将有13,600个，比过去五年增加四成；未来10年的公营房屋供应，将比去年承诺的目标多36%。
他指出，过去一年，政府继续加强增加短、中、长期的土地供应，已在全港各区额外物色到约80幅面积共超过150公顷的「绿化地带」及「政府、机构或社区」(GIC)等土地，具潜力改作住宅用途并可在未来5年推出供兴建约89 000个单位，协助满足未来10年的房屋土地需要。
加上先前经已物色到的土地，全港共有约150幅土地须改作住宅用途并预计在未来5年推出，以供兴建约21万个公私营单位。
浏览施政报告重点内容，请点选 。(完) (记者 梁慧仪／李珊珊; 审校 林高丽)
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透4月25日 - 美国铝业公布的第一季获利好于预期，营收跳涨24.7%，受铝土出货及第三方销售增长提振。 美国铝业股价周二在美股盘初劲升6.6%，报35.5美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。