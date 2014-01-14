中国期市：沪胶自近五年低位反弹收升，库存压力巨大料限制涨幅

路透上海1月14日 - 上海橡胶期货周二小幅收高，自盘中所及近五年低位反弹，近日期 价连续大跌后出现空头回补买盘；但分析师指出，鉴于目前国内库存压力巨大，加之春节临 近下游企业逐步停工休假，节前较难出现大的反弹行情。 沪胶主力1405合约 收报每吨16,750元人民币，上涨0.81%，早盘最低触及16,23 5元，为主力合约2009年3月以来最低。 光大期货橡胶分析师彭程表示：“近来期货跌势比较迅猛，主力合约已经较现货贴水， 从基差角度看不建议追空，但在现货压力沉重的背景下，也找不到大幅反弹做多的理由。” 她并称，由于下游轮胎厂陆续进入休假，目前现货市场较为清淡，而国内的库存高企， 消化供应的压力很大。需要观察春节后的备货需求能否令现货端出现改善。 贸易商对路透表示，青岛保税区橡胶仓库的库存已接近30万吨。而上期所的橡胶库存也 在上周创下逾19万吨的纪录高位。 全球最大的天然橡胶生产国--泰国近期的动荡局势，也令市场人士对冲突波及橡胶市场 的忧虑。 泰国反政府示威者周一实施“封锁”首都曼谷的行动。当前有人担忧该国局势可能演变 成内战。最近几周的暴力冲突已造成八人丧生。 彭程表示，由于冲突地区并非产胶区，对橡胶供应的冲击不大，但须关注动荡引发的泰 铢汇率变动对原料出口的影响，以及当地橡胶需求是否会受拖累。 东京工业品交易所(TOCOM)期胶周二盘中大跌逾3%，受累于日本股市下跌和中国需求忧 虑。TOCOM指标6月期胶 收报每公斤252.8日圆，跌幅1.4%。 中国期市主要品种收盘信息： 交易所 品种 合约 最新 涨跌幅% 持仓量(手) 上期所 沪铜(cu) 1403 51,790 0.06 191,316 黄金(au) 1406 247.70 0.34 161,428 螺纹钢 (rb) 1405 3,492 0.66 1,304,722 橡胶 (ru) 1405 16,750 0.81 211,122 大商所 豆粕 (m) 1405 3,340 1.37 1,542,066 豆油 (y) 1405 6,654 0.18 767,032 焦炭 (j) 1405 1,391 0.80 221,202 郑商所 白糖 (sr) 1405 4,578 0.55 711,078 棉花 (cf) 1405 19,885 0.71 75,444 中金所 沪深300(if) 1401 2,217.6 0.87 70,037 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指数期货报 价单位为指数点，上述其余品种为元/吨 (发稿 丁琦/李文科; 审校 杨淑祯)