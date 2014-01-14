路透基点：2013年亚太联贷二级市场萎缩15%，尽管一级市场很热闹--RLPC

杠杆贷款的价格也趋俏。7天连锁酒店集团6月获得1.2亿美元五年期离岸融资，其中一部分后来在7月按面值售出。

企业收紧贷款定价，促使一些买家寻找价格更有吸引力的杠杆贷款，但是选择不多。许多买家都曾觊觎支持收购中国视频广告公司分众传媒的10.75亿美元贷款，这笔贷款于4月安排出售交易时，立刻获得承接。

**澳洲是卖方市场**

去年年中时，澳洲家禽养殖企业Inghams Enterprises的7.48亿澳元收购融资的转售交易，受到贷款二级市场买家密切留意。

由于一级市场贷款案数量匮乏，2013年澳洲的贷款二级市场是卖方市场。二级市场活动的主要推动力量来自较少机会参与一级市场的亚洲较小型银行，及因为贷款超额认购而遭削减承贷份额的银行。

“这仍然是卖方市场，买家多于卖家。卖家不愁找不到人买。”澳洲国民银行的债市主管Malcolm McAllister说。他预计2014年这股趋势将持续，除非发生让银行对增持资产变得更谨慎的事情。

贷款二级市场对蓝筹企业贷款的需求强劲，比如能源公司Origin Energy、AGL和连锁超市运营商Woolworths这类企业。随着巴塞尔资本协议III开始实施，买家可能会有更多机会。

除了一对一和店头形式的交易外，莱斯银行集团2013年出售贷款组合是当年最重大的资产出售交易。莱斯银行将其企业贷款、汽车和设备融资业务按14.5亿澳元卖给了澳洲按市值计第二大银行Westpac Banking Corp。

在10月卖给Westpac这笔交易之前，莱斯银行澳洲分支BOS International Australia向贝恩资本旗下的信贷基金管理公司Sankaty Advisors出售了3.71亿澳元不良贷款。日本野村也买进莱斯银行的一些贷款资产，面值约1.5亿澳元。这些交易是莱斯银行退出澳洲市场的暖身动作，以配合莱斯致力削减成本，转为主攻英国国内市场。(完) (编译 张涛/王冠中/白云; 审校 艾茂林/于春红/蔡美珍)