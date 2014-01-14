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亚洲 | 2014年 1月 14日 星期二 13:30 BJT

澳洲股市：下跌1.5%创三个半月来最大单日跌幅，尾随美股颓势

路透悉尼1月14日 - 澳洲股市周二下跌1.5%，创下三个半月来最大单日跌幅，尾随美股隔夜跌势，投资人持审慎态度，因企业财报公布在即且铁矿石价格来到纪录低位附近。

澳股S&P/ASX 200指数 重挫80.1点，报5,212.01点，为去年12月20日以来最低位。周一时下跌0.4%。(完)
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