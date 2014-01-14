澳洲股市：下跌1.5%创三个半月来最大单日跌幅，尾随美股颓势

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
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路透悉尼1月14日 - 澳洲股市周二下跌1.5%，创下三个半月来最大单日跌幅，尾随美股隔夜跌势，投资人持审慎态度，因企业财报公布在即且铁矿石价格来到纪录低位附近。
澳股S&P/ASX 200指数 重挫80.1点，报5,212.01点，为去年12月20日以来最低位。周一时下跌0.4%。(完)
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俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)