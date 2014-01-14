《独家新闻》Nasdaq及标准普尔考虑通过收购扩充指标指数业务

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
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与此同时，银行等一些传统持有方寻求退出该业务，因曝出伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)操作丑闻后，监管层密切审查各个指标。
专业人士表示，其他提供指标的银行，如美国银行 ，可能也会决定该业务不再值得开展。美银一位发言人拒绝置评。
Matturri指出，“受Libor影响，当一家机构既提供指标价格又提供产品时，监管者开始加大对潜在利益冲突的关注。”
Matturri称，大型基金公司也寻求降低其ETF和基金的成本，许多指数提供者意识到这个业务难以盈利。比如，企业需要数据清洗技术，确保价格走势是实时的以及有支撑该项服务的基础设施。
消息人士曾表示，在收到MSCI等公司的购买意向之后，巴克莱在讨论将其指数业务出售。消息人士还表示，彭博社、汤森路透 、FTSE和Markit等公司料也会有所考虑。
FTSE、Markit和汤森路透拒绝置评。而MSCI和彭博社没有及时回电。(完) (编译 张明钧/王翔琼/石冠兰; 审校 李春喜)
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俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)