《独家新闻》Nasdaq及标准普尔考虑通过收购扩充指标指数业务

与此同时，银行等一些传统持有方寻求退出该业务，因曝出伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)操作丑闻后，监管层密切审查各个指标。

专业人士表示，其他提供指标的银行，如美国银行 ，可能也会决定该业务不再值得开展。美银一位发言人拒绝置评。

Matturri指出，“受Libor影响，当一家机构既提供指标价格又提供产品时，监管者开始加大对潜在利益冲突的关注。”

Matturri称，大型基金公司也寻求降低其ETF和基金的成本，许多指数提供者意识到这个业务难以盈利。比如，企业需要数据清洗技术，确保价格走势是实时的以及有支撑该项服务的基础设施。

消息人士曾表示，在收到MSCI等公司的购买意向之后，巴克莱在讨论将其指数业务出售。消息人士还表示，彭博社、汤森路透 、FTSE和Markit等公司料也会有所考虑。

FTSE、Markit和汤森路透拒绝置评。而MSCI和彭博社没有及时回电。(完) (编译 张明钧/王翔琼/石冠兰; 审校 李春喜)