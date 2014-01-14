中国债市：利率互换小幅上涨，资金面暂时平稳但预期偏谨慎

路透上海1月14日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周二小涨。交易员称，尽管主要回购利率暂时持稳，但随着中旬缴税时点临近等，市场对流动性可能紧张的忧虑增加，IRS因此全线上行，幅度在3个基点(bp)左右。

他们并表示，短期来看，资金面还是影响利率互换走势的主因。因此今日升势能否持续，还需要继续关注回购利率等变化。

上海一银行交易员指出，早盘初起，IRS即有所走升，“主要是资金(预期)影响，跟新债无关。”

今日央行公开市场七天期逆回购操作连续第三周暂停；主要回购加权利率 方面则持稳，但多数机构担忧月中缴税压力，总体预期偏谨慎，场内融出资金以七天及以下期限为主，跨年资金仍难寻。

农发行上午招标发行三期金融债，结果“短低长高”。三年固息品种最受追捧，定位也略低于预测均值，而期限较长的七年品种市场看法相对谨慎，中标利率明显偏高。 另外，今日下午国开行还将发行五期债。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 5.0692/5.1725 5.0225/5.1075 5.0775/5.1675 5.1325/5.2275 5.1067/5.3867

上日 5.0300/5.1300 4.9875/5.0750 5.0500/5.1350 5.1000/5.1950 5.0850/5.3600

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变动 +0.0392/+0.0425 +0.0350/+0.0325 +0.0275/+0.0325 +0.0325/+0.0325 +0.0217/+0.0267

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。