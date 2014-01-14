版本:
中国
亚洲 | 2014年 1月 14日 星期二 13:48 BJT

《汇市简讯》欧元/美元技术面讯号好坏不一，料进入盘整

0541GMT

* 欧元/美元亚洲盘中再度落居次要地位，日本债券相关金流及日本金融市场恢复交易主导盘势

* 10日及20日均线下行，波林格区间收缩，动能指标看来正在打底

* 好坏不一的技术指标意味者短期将盘整

* 纽约盘交投区间1.3637/1.3676料为初步支撑及阻力位

* 今日事件风险包括欧元区工业生产及美国零售销售；市场预估欧元区工业生产将成长1.4%

* 相关技术图表请点选：(link.reuters.com/wyg95v)(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

全球汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 澳元、新西兰元报导

加元报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价

(编译 张明钧; 审校 于春红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐