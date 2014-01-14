《汇市简讯》欧元/美元技术面讯号好坏不一，料进入盘整

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
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* 欧元/美元亚洲盘中再度落居次要地位，日本债券相关金流及日本金融市场恢复交易主导盘势
* 10日及20日均线下行，波林格区间收缩，动能指标看来正在打底
* 好坏不一的技术指标意味者短期将盘整
* 纽约盘交投区间1.3637/1.3676料为初步支撑及阻力位
* 今日事件风险包括欧元区工业生产及美国零售销售；市场预估欧元区工业生产将成长1.4%
* 相关技术图表请点选：(link.reuters.com/wyg95v)(完)
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(编译 张明钧; 审校 于春红)
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俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)