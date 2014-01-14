全球农业：中国重新发放转基因玉米进口许可令人欣慰--美农业部长

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
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(本文由路透中文网编译提供)
路透德克萨斯州圣安东尼奥1月13日（记者 Karl Plume） - 美国农业部部长维尔萨克（Tom Vilsack）周一称，中国上周为一些到期的转基因玉米进口许可证重新发放，这是一个令人振奋的信号，预示中美将很快解决未获准进口的转基因玉米导致的贸易纠纷。
“这些是重新发放，不是新的许可，但是对于那些等了很久的企业来说仍令人欣慰，”维尔萨克对记者说道。
“这些重新发放的许可证在部长们的办公桌上放了一段时间，因此这是一个正面的进展。”
美国贸易组织上周得到消息，中国再次给予了一些转基因玉米进口许可，但先正达（Syngenta） 研发的MIR 162转基因玉米仍没有获准进口的消息，该品种在过去两年多以来一直在等待中国的进口批准。
去年11月以来，因检出MIR 162，中国已经退回约60万吨美国玉米，另有约2,000吨玉米干酒糟（DDG）也被退回。
但中国仍在继续进口美国玉米，并放松了对进口DDG的限制。上周中国进口了15.56万吨美国玉米。（完）
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俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)