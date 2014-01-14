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亚洲 | 2014年 1月 14日 星期二 14:14 BJT

韩国汇市：韩元兑美元收贬，因外资买进美元且自韩股流出

路透首尔1月14日 - 韩国韩元 周二收跌，回吐上日录得的部分涨幅，因境外投资者买入美元，且外资流出此间股市。

韩元兑美元 收报1,059.1韩元，上日国内收盘报1,056.7。

这是五个交易日来韩元首次下跌。(完)

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