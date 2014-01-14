台湾股市：收跌，短线料在月线附近上下震荡

路透台北1月14日 - 台湾股市周二小幅收跌，分析师认为，美国股市周一收黑拖累台股大盘今日走势区间偏弱整理，短线料在月线附附近上下震荡。

台湾加权股价指数 收跌0.21%至8,548.14点，成交初值 为829.63亿台币，上日修正后为942.44亿。

“短线台股还是跟着国际股市走，”富兰克林华美投信基金经理人杨金峰称。

他表示，去年美股涨幅已大、涨多个股开始转弱，致台股指数在农历年封关前可能区间震荡且稍有往下压力，目前仍需要时间消化元旦以来的卖压，短期预估大盘将在月线8,500点附近上下震荡。

他并认为，近期成交量放大的主因仍是现股当冲引入活水，只要回档不跌破前低，仍属良性整理。唯大盘连续留下上影线，在国际股市陷入高档盘整下，台股后续表现也相对受到压抑。

由于台指期周三结算，统一期货分析师李宗霖表示，明天台股大盘不会有太多行情可期，昨日外资在台指期的净空单超过一万口，引起市场预期明日可能压低结算，不过观察今日大型权值股表现没有很差，而台股在区间低档附近仍有明显支撑，预估特意压低结算可能性不大，仍将在月线跟五日线区间整理。

美股周一下跌，因诸多企业公布业绩前投资者态度谨慎，而且随着越来越多的公司发布负面财测，本轮业绩期的获利前景黯淡。道琼工业指数 收跌179.11点，或1.09%，至16,257.94点；标准普尔500指数 跌23.17点，或1.26%，至1,819.2点。Nasdaq指数 跌61.36点，或1.47%，至4,113.304点。 (完)