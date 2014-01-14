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亚洲 | 2014年 1月 14日 星期二 14:23 BJT

韩国股市：小幅收低，韩元回落抑制大盘跌势

路透首尔1月14日 - 韩国股市周二下跌，建筑和太阳能类股领跌，但韩元兑日圆和美元回落，减轻了对出口商获利前景的担忧，进而抑制大盘跌势。

韩国综合股价指数 收跌0.2%至1,946.07点。

机构投资人卖超韩股611亿韩元，外资卖超308亿，打压大盘。

现代建设 和OCI 分别重挫5.1%和4%。

但权重股三星电子 和现代汽车 则分别上扬1.4%和1.8%。(完)
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